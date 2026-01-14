Open de Australia 2026 hoy: partidos, horarios y resultados de Rafa Jódar, Maristany y Bassols

El Open de Australia 2026 afronta este jueves 15 de enero las finales de las fase previa del torneo, tanto en categoría masculina como femenina. Consulta el listado de partidos de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

Rafa Jódar continúa de dulce. El madrileño, de 19 años, está en la tercera ronda de la fase previa del Open de Australia después de imponerse este miércoles a Chris Rodesch por 7-6(10) y 6-3, en un partido de nervios, especialmente en el ‘tie-break’ del primer set.

Jódar está a una sola victoria del cuadro principal del primer Grand Slam del año. En el cuadro femenino, también se jugarán sus opciones Guiomar Maristany y Marina Bassols.

Horarios de la final del Open de Australia 2026

01:00 horas (CET): Guiomar Maristany vs Kalieva E.

vs Kalieva E. 02:30 horas (CET): Rafa Jódar vs van Assche L.

vs van Assche L. 04:00 horas (CET): Marina Bassols vs Sakatsume H.

Para ellos tres, Melbourne representa algo más que un torneo: es la puerta de entrada al gran escaparate del tenis mundial y el primer gran desafío de una temporada que apenas acaba de comenzar.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.