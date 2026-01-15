Open Australia 2026: cuadro, fechas, posibles rivales de Alcaraz y dónde ver por TV y online

El sorteo del Open de Australia 2026 ha sido generoso con Carlos Alcaraz. El número uno del mundo debutará en Melbourne ante el australiano Adam Walton y, gracias a su condición de primer cabeza de serie, evitará a Novak Djokovic y Jannik Sinner hasta una posible final.

El primer Grand Slam del año se disputa del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park. El camino del murciano aparece despejado en la primera semana.

El posible camino de Alcaraz hasta la final

En segunda ronda podría enfrentarse a un rival procedente de la fase previa y en tercera a jugadores como Corentin Moutet o Sebastian Korda. En octavos asoma un posible duelo español frente a Alejandro Davidovich, mientras que Alex de Miñaur o Alexander Bublik figuran como amenazas más serias en unos hipotéticos cuartos de final.

Si Alcaraz avanza hasta semifinales, el nivel subirá notablemente. En ese tramo del torneo podrían aparecer nombres como Alexander Zverev, Daniil Medvedev o Félix Auger-Aliassime, antes de una final que, sobre el papel, podría medirle con Sinner o Djokovic. El serbio, diez veces campeón en Australia, ha quedado encuadrado en la parte baja del cuadro y podría cruzarse con el italiano antes del último partido.

La representación española en el cuadro masculino la completan Davidovich, Taberner, Carreño, Bautista Agut y Jaume Munar.

En el cuadro femenino, el foco estará puesto en el regreso de Paula Badosa, que buscará reencontrarse con su mejor versión en un torneo que siempre exige un alto peaje físico.

Fechas clave y dónde ver el Open de Australia 2026

El torneo se desarrollará a lo largo de dos intensas semanas.

La primera ronda se disputará entre el 18 y el 20 de enero, los octavos llegarán el fin de semana del 25 y 26, los cuartos se jugarán los días 27 y 28, las semifinales el 30 y la gran final masculina está prevista para el domingo 1 de febrero.

Dónde ver el Open de Australia por TV y en directo

En España, el Open de Australia 2026 podrá seguirse íntegramente en HBO Max, con acceso a todas las pistas y partidos en directo, y también a través de Eurosport, que ofrecerá una amplia cobertura televisiva con los encuentros más destacados y especial atención a los tenistas españoles.

Con un cuadro favorable y la confianza intacta, Alcaraz afronta Melbourne con una oportunidad inmejorable para conquistar el único Grand Slam que falta en su palmarés. Si mantiene el nivel mostrado en los últimos meses, el tenis español puede volver a soñar a lo grande en Australia.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Open de Australia con la previa, crónicas, historias y declaraciones de los protagonistas.