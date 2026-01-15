TENIS
Open Australia 2026: cuadro, fechas, posibles rivales de Alcaraz y dónde ver por TV y online
El sorteo sonríe a Alcaraz que evita a Djokovic y Sinner hasta una hipotética final del primer Grand Slam de la temporada
El sorteo del Open de Australia 2026 ha sido generoso con Carlos Alcaraz. El número uno del mundo debutará en Melbourne ante el australiano Adam Walton y, gracias a su condición de primer cabeza de serie, evitará a Novak Djokovic y Jannik Sinner hasta una posible final.
El primer Grand Slam del año se disputa del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park. El camino del murciano aparece despejado en la primera semana.
El posible camino de Alcaraz hasta la final
En segunda ronda podría enfrentarse a un rival procedente de la fase previa y en tercera a jugadores como Corentin Moutet o Sebastian Korda. En octavos asoma un posible duelo español frente a Alejandro Davidovich, mientras que Alex de Miñaur o Alexander Bublik figuran como amenazas más serias en unos hipotéticos cuartos de final.
Si Alcaraz avanza hasta semifinales, el nivel subirá notablemente. En ese tramo del torneo podrían aparecer nombres como Alexander Zverev, Daniil Medvedev o Félix Auger-Aliassime, antes de una final que, sobre el papel, podría medirle con Sinner o Djokovic. El serbio, diez veces campeón en Australia, ha quedado encuadrado en la parte baja del cuadro y podría cruzarse con el italiano antes del último partido.
La representación española en el cuadro masculino la completan Davidovich, Taberner, Carreño, Bautista Agut y Jaume Munar.
En el cuadro femenino, el foco estará puesto en el regreso de Paula Badosa, que buscará reencontrarse con su mejor versión en un torneo que siempre exige un alto peaje físico.
Fechas clave y dónde ver el Open de Australia 2026
El torneo se desarrollará a lo largo de dos intensas semanas.
La primera ronda se disputará entre el 18 y el 20 de enero, los octavos llegarán el fin de semana del 25 y 26, los cuartos se jugarán los días 27 y 28, las semifinales el 30 y la gran final masculina está prevista para el domingo 1 de febrero.
Dónde ver el Open de Australia por TV y en directo
En España, el Open de Australia 2026 podrá seguirse íntegramente en HBO Max, con acceso a todas las pistas y partidos en directo, y también a través de Eurosport, que ofrecerá una amplia cobertura televisiva con los encuentros más destacados y especial atención a los tenistas españoles.
Con un cuadro favorable y la confianza intacta, Alcaraz afronta Melbourne con una oportunidad inmejorable para conquistar el único Grand Slam que falta en su palmarés. Si mantiene el nivel mostrado en los últimos meses, el tenis español puede volver a soñar a lo grande en Australia.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Open de Australia con la previa, crónicas, historias y declaraciones de los protagonistas.
- Albacete - Real Madrid, en directo: octavos de final de la Copa del Rey, en vivo
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- El duro palo de Toni Kroos al Barça: 'No van a ganar ningún título internacional
- Mingueza, negociación avanzada y el Barça muy pendiente de su traspaso: 'No descarto nada
- Arbeloa sorprende con su primera convocatoria: pasa la tijera
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey
- Vitor Roque se dispara: vale 85 millones
- La sanción a Frenkie de Jong ya es oficial