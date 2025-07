Ons Jabeur anuncia que se aleja del tenis: "Hace tiempo que no me siento realmente feliz en la cancha"

Ons Jabeur, tres veces finalista de Grand Slam, ha anunciado a través de sus redes sociales que durante un tiempo se mantendrá alejada de las pistas y que se centrará en 'redescubrir la alegría de simplemente vivir'. Algo que otros tenistas de gran nivel también han expresado recientemente, entre ellos Alexander Zverev o Naomi Osaka.

Este año ha experimentado dificultades respiratorias en el Abierto de Australia debido a que es asmática. Algo parecido le pasó en Wimbledon durante su partido en la primera ronda. Se retiró de su choque de primera ronda contra Viktoriya Tomova, incapaz de continuar después de un largo descanso médico. El All England Club fue un torneo donde Jabeur llegó a la final dos años seguidos, en 2022 y 2023.

"Durante los últimos dos años, me he esforzado al máximo, luchando contra lesiones y enfrentando muchos otros desafíos. Pero en el fondo, hace tiempo que no me siento realmente feliz en la cancha", declaró.

"El tenis es un deporte precioso. Pero ahora mismo, siento que es hora de dar un paso atrás y, por fin, ponerme a mí misma en primer lugar: respirar, sanar y redescubrir la alegría de simplemente vivir". "Gracias a todos mis fans por su comprensión. Su apoyo y cariño significan mucho para mí. Los llevaré siempre conmigo", añadió. "Aunque esté lejos de la pista, seguiré cerca y conectada de diferentes maneras, y compartiré este viaje con vosotros".

La tenista, que llegó a ser la número dos del mundo en 2022, y subcampeona en tres 'Grand Slam' dos finales en la hierba de Wimbledons, y una en el US Open. Se convirtió en la primera mujer árabe en despuntar en el ranking WTA y llegar a la final de un major. Su rápida progresión se vio truncada en 2023, cuando disputó su última final en el Abierto WTA 250 de Ningbo (China).

Su comunicado ha provocado diversas reacciones, entre ellas la de la marca deportiva Asics. Quien ha publicado en redes sociales un mensaje dirigido a Ons. "Eres una campeona dentro y fuera de la pista. Se necesita de mucha fortaleza para poder tomar decisiones así. Te admiramos por poner tu mente por delante. Estamos contigo en cada paso que des", publicaba en su Instagram la marca.

Finalizó 2023 como sexta en el ranking mundial y en el 2024 en la posición 42. Actualmente, se encuentra en la posición 71 de la WTA. La tenista está casada con el ex esgrimista Karim Kamoun, con quien también se ha mostrado abierta sobre su deseo de formar una familia.