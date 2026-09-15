La OMS se rinde ante Zverev: "La diabetes no tiene por qué limitar los sueños"

El triunfo de Alexander Zverev en el US Open ha tenido repercusión más allá de las pistas. El tenista alemán recibió el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quiso destacar el mensaje de superación que representa su historia para millones de personas que viven con diabetes.

A través de su cuenta oficial en X, Tedros felicitó al alemán por conquistar por primera vez el Grand Slam neoyorquino y puso en valor la manera en la que utiliza su posición pública para visibilizar la enfermedad.

"Enhorabuena por tu primer título en el Abierto de Estados Unidos, gracias por demostrar que la diabetes no tiene por qué limitar los sueños de nadie, y por aprovechar tu visibilidad para inspirar a otros", escribió el director general de la OMS.

El mensaje también sirvió a Tedros para reclamar un mayor compromiso de los gobiernos en la lucha contra la diabetes. El dirigente de la organización internacional instó a reforzar la inversión en prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y atención integral, tomando la trayectoria de Zverev como ejemplo de cómo un control adecuado de la enfermedad puede permitir a los pacientes desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

Zverev convive con la diabetes tipo 1 desde niño, aunque no fue hasta 2022 cuando decidió hacer pública su situación. Ese mismo año creó una fundación benéfica que lleva su nombre y que tiene entre sus objetivos apoyar a personas afectadas por esta enfermedad, además de contribuir a mejorar la información y el acceso a tratamientos.

Su éxito en Nueva York tiene además un significado especial dentro de su trayectoria deportiva. El título del US Open supone el segundo Grand Slam de su carrera, después de haber conquistado también Roland Garros durante esta temporada.

MENSAJE A SU MADRE

Después de levantar el trofeo en Nueva York, Zverev tuvo un recuerdo especialmente emotivo para su madre. El alemán rememoró el momento en el que recibió el diagnóstico siendo un niño y la incertidumbre que rodeó entonces su futuro como deportista.

Los médicos llegaron a advertir a su familia de que la enfermedad podía poner dificultades a su carrera dentro del deporte profesional. Sin embargo, Zverev explicó que la reacción de su madre fue determinante para que nunca considerara la diabetes como un límite a sus aspiraciones.

"Hace falta una madre muy, muy fuerte para salir de esa consulta y decir: mi hijo será lo que quiera ser. Si quiere ser tenista, será tenista. Si quiere hacer otra cosa, hará otra cosa. Pero esta enfermedad no nos definirá", recordó el alemán.

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Una frase que resume buena parte de la historia de superación que Zverev ha convertido en uno de los ejes de su vida dentro y fuera de las pistas.