Oliynykova antes de su duelo con la rusa Shanider: "Es como jugar en la Alemania nazi"

La tensión entre jugadoras ucranianas y rusas volvió a aparecer en Roland Garros en la víspera del duelo de tercera ronda entre Oleksandra Oliynykova y Diana Shnaider.

La tenista ucraniana, número 65 del mundo, lanzó duras críticas contra su rival por su participación en un torneo patrocinado por Gazprom, empresa a la que vinculó directamente con la financiación de la guerra en Ucrania.

Oliynykova en Roland Garros / EFE

Oliynykova, que en varias ocasiones ha denunciado públicamente la invasión rusa y ha asegurado haber recibido presiones por parte de la WTA debido a sus declaraciones, no escondió su malestar al ser preguntada por Shnaider. “Lo grave aquí es simplemente el hecho de que este partido vaya a tener lugar. Porque Diana Shnaider es una persona que participó en un torneo de Gazprom. Gazprom es una empresa que financia crímenes de guerra”, afirmó la jugadora ucraniana.

La comparación utilizada por Oliynykova fue todavía más contundente. “Para mí es como jugar en la Alemania nazi para oficiales de la Gestapo, en un torneo organizado por la empresa que construyó Auschwitz. No veo ninguna diferencia”, declaró en rueda de prensa, enseñando en su movil las pruebas. "Y el problema es que todo el mundo se queda callado sobre lo que ha hecho esta persona. Es una locura. Ella también da "me gusta" a varias publicaciones de propagandistas rusos. Tengo capturas de pantalla. Puedo enviároslas".

La ucraniana también relacionó directamente a Gazprom con los ataques que sigue sufriendo su país. “Mi ciudad está siendo atacada gracias al dinero de Gazprom. Son ellos quienes financian los drones que atacan mi ciudad”, aseguró.

Además, pidió que se pregunte públicamente a Shnaider por su postura respecto a la empresa energética rusa. “Pregúntenle qué opina de que Gazprom financie campos para niños y de aceptar dinero de esa compañía”, añadió.

Las declaraciones elevan la tensión antes del enfrentamiento entre ambas jugadoras en París y vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la presencia de deportistas rusos en el circuito internacional desde el inicio de la guerra en Ucrania.