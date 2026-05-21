Oksana Selekhmeteva ya es española y podrá jugar la Billie Jean King Cup

La tenista rusa afincada en Barcelona Oksana Selekhmeteva ha recibido oficialmente la nacionalidad española por carta de naturaleza, según publicó este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La jugadora, de 23 años y zurda, podrá así representar a España en competiciones internacionales y estará disponible para futuras convocatorias de Carla Suarez Navarro con la selección española en la Billie Jean King Cup.

Selekhmeteva reside y entrena en España desde los 14 años y tanto ella como su familia llevan años instalados en Barcelona. La Real Federación Española de Tenis, consciente de la voluntad de la jugadora de competir bajo bandera española, impulsó junto al Consejo Superior de Deportes los trámites necesarios para considerarla deportista de interés nacional.

La tenista ocupa actualmente el puesto 88 del ranking WTA, aunque el pasado mes de marzo alcanzó el mejor ranking de su carrera al situarse en el número 71 del mundo.

En esta temporada ya ha firmado actuaciones destacadas como los cuartos de final del ATX Open de Austin o del WTA 125 de Madrid, además de alcanzar la tercera ronda del Australian Open, donde eliminó a Paula Badosa.

Su crecimiento en el circuito durante el último año ha sido notable. En 2025 conquistó dos títulos WTA 125 en Rovereto y San Sebastián, además de alcanzar una final en Roma y levantar un título de dobles WTA 250 en Montreux.

Esta misma semana disputará el cuadro final de Roland Garros por tercera vez en su carrera. A nivel júnior ya dejó huella en París, donde alcanzó las semifinales en 2021, además de proclamarse campeona de dobles junto a Alexandra Eala.

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En España también ha competido representando al Real Club de Tenis Barcelona-1899, con el que conquistó el Campeonato de España el pasado año en Zaragoza.