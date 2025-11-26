"Ojalá Alcaraz y Sinner se odien"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Dos caras de la misma moneda, la de la victoria en el mundo del tenis. Una rivalidad sana basada en el respecto, incluso en una amistad forjada a través de compartir sin cesiones el escenario durante estos últimos tiempos. A pesar de eso, no son pocos los que todavía desean algo distinto, una rivalidad que los lleve a experimentar más allá de sus límites sin que exista una relación tan estrecha entre ambos.

Es lo que ha puesto en palabras Steve Johnson, extenista del circuito ATP, que ha pedido sin tapujos a ambos protagonistas que calienten sus enfrentamientos para el bien del tenis: ""Creo que Carlos y Jannik son amigos; no creo que se odien, ojalá lo hicieran porque daría un gran drama", ha confesado el americano. "Pero en 10 ó 15 años, cuando miren atrás y cada uno tenga 20 Slams, tendrán una amistad tipo Roger Federer y Rafa Nadal", ha continuado.

Una rivalidad como la de Federer y Nadal

Jannik Sinner, con Carlos Alcaraz en las ATP Finals / ALESSANDRO DI MARCO / EFE

Incidió en esa rivalidad entre el suizo y el balear que, como recuerda Steve Johnson, fue evolucionando con el paso del tiempo: "Cuando fueron mayores y pudieron mirar atrás con cierta objetividad, se hicieron muy cercanos. Pero en el momento, no creo que Roger y Rafa en 2009, 2010, 2012 fueran tan amigos", desvela. "Probablemente, a Roger le molestaba que Rafa siguiera ganando Roland Garros", explica con total sinceridad el americano.

Y con eso, el tenista hila su siguiente teoría: que Alcaraz y Sinner no se llevan tan bien como aparentan: "Creo que en 10 años serán muy cercanos. Pero ahora mismo están luchando por su lugar en el legado y la historia del deporte", sentencia el americano en el podcast 'NothingMajor Show'.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son, de manera indiscutible, los dos grandes tenistas de la actualidad. Italiano y murciano se reparten sin cesar todos los títulos del circuito, siendo el último ejemplo las finales de las ATP Finals con victoria para el transalpino. Una rivalidad que crece con el paso de los meses, pero que para algunos debería tener un poco más de drama para el bien del mundo del tenis.