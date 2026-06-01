Ya es oficial: Serena Williams vuelve al tenis

Era la noticia esperada del año en el mundo del tenis y este lunes se confirmó. Serena Williams volverá a jugar al tenis la próxima semana (8-14 junio) tras recibir una invitación para jugar el torneo de dobles en Queen's.

La campeona de 23 títulos de Grand Slam y gran dominadora del tenis en la década de los 2000 y principios de 2010 regresa así a la competición, tras varios meses donde los rumores eran ya muy evidentes.

El pasado mes de febrero la tenista estadounidense apareció por sorpresa en la lista de tenistas que habían completado el proceso de la Agencia Mundial Antidopaje para volver a competir, despertando todo tipo de especulaciones alrededor de su vuelta a las pistas.

Tras desmentirlo entonces, las últimas semanas el mundo del tenis se llenó de informaciones que apuntaban que su vuelta era cuestión de tiempo. Un tiempo que se ha acabado convirtiendo en horas porque Serena ya tiene lugar y fecha para su regreso.

A sus 44 años, todo apunta a que la estadounidense formará pareja con la canadiense Victoria Mboko, algo que desveló Andy Roddick en su ya famoso podcast hace unos días.

La prueba de Queen's apunta a ser un primer paso para intentar estar en Wimbledon, lo que sería uno de los regresos más icónicos de la historia del deporte. Un portavoz del Grand Slam londinense explicó que la organización del torneo celebrará una reunión para decidir las invitaciones y que la primera tanda se anunciará en la semana del 15 de junio.

Serena no ha disputado ningún partido desde su brillante despedida en el US Open de 2022; deliberadamente no dijo que se retiraba, sino que describió su salida del circuito como una "evolución". Al año siguiente dio a luz a su segunda hija y recientemente ha hablado del peso perdido.