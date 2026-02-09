Ya es oficial: ¡Serena Williams está de vuelta en el tenis!

Será sin duda una de las noticias bomba del año. Serena Williams, a sus 44 años, está lista para volver a jugar en el tenis profesional. Casi dos meses después de que se hiciera pública su entrada en la lista del sistema antidopaje I(TIA,) paso previo para regresar al tenis profesional, se ha conocido este lunes que la estadounidense ya no es una jugadora retirada a ojos de las autoridades del tenis.

El sitio web de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis actualizó su lista de reincorporaciones de manera proactiva, indicando que Serena Williams habrá completado sus seis meses de reingreso al grupo de pruebas antidopaje el 22 de febrero, dentro de solo 13 días.

Una fecha que daría la oportunidad a la pequeña de las hermanas Williams a volver a jugar en las próximas semanas, con el torneo de Indian Wells a la vuelta de la esquina, , cuyo cuadro principal comienza el 4 de marzo.

Serena Williams sale del retiro en el tenis / ITIA

Sin duda, una noticia tan sorprendente como impactante, que parece ser el último paso para volver a ver a la 23 veces campeona de Grand Slam de nuevo en las pistas.

Habrá que ver si ahora, que su regreso ya es algo oficial e innegable. Serena se decanta por dar explicaciones, algo que negó en el momento en el que se dio a conocer su anterior paso.

Sea como sea, el hecho ya no puede esconder que la voluntad de Serena es volver a competir. Habrá que ver con que intención y en que modalidad, pero no hay ya forma de negar los hechos.

