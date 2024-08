Oficial: Nadal renuncia al US Open

Rafa Nadal no será de la partida en el US Open. El propio tenista balear lo confirmó a través de un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que no cree que pueda estar al cien por cien para participar en el último Grand Slam de la temporada.

"Hola a todos, os escribo hoy para informaros que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar donde tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en Nueva York en Ashe, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez.

Gracias a todos mis fans de EE. UU. en particular, los extrañaré a todos y nos vemos en otra ocasión. ¡Mucha suerte a todos en el siempre increíble US Open! Mi próximo evento será la Laver Cup en Berlín", escribió en su cuenta de 'X'.

Después de su participación en el torneo de dobles junto a Carlos Alcaraz y el cuadro individual de los Juegos Olímpicos, el tenista de Manacor explicó que necesitaba tiempo para decidir sus próximos movimientos. "Se ha terminado una etapa, me fijé un ciclo hasta los Juegos y se ha acabado. Y, en frío, cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, cuando tenga claras mis motivaciones, sea con una raqueta en la mano o sin ella, os lo haré saber", dijp tras caer eliminado en cuartos en el cuadro de dobles. Pasados solo unos días, la primera decisión ya está tomada y es la de no participar en el US Open que se disputará en Nueva York del 26 de agosto al 8 de septiembre.

El manacorí entró el pasado 16 de julio con ránking protegido en la lista del Us Open, un Grand Slam que ha ganado en cuatro ocasiones.Es el segundo año consecutivo que Nadal no acude al Abierto de EE.UU. Su última participación fue en 2022, donde cayó en octavos de final ante el estadounidense Frances Tiafoe.

La Laver sigue en pie

Sí mantiene Nadal su presencia en la Copa Laver, el torneo de su amigo Roger Federer, en el que la selección de Europa se mide al 'Team World'. La edición de este 2024 se celebrará en Berlín entre el 20 y el 22 de septiembre y cuenta con grandes nombres ya confirmados. Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz y el propio Nadal defenderán las filas del 'Team Europa' a las órdenes de Bjorn Borg, que dirigirá su última edición antes de dejar el puesto de capitán.

Para el combinado del resto del mundo, John McEnroe contará con Alex de Miñaur, Tommy Paul, Taylor Fritz y Ben Shelton.

Ya para 2025, el nuevo capitán europeo será Yannik Noah, mientras que André Agassi tomará el relevo en el grupo mundial.