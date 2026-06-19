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Tenis

Oficial: Rafa Jódar renuncia a Eastbourne y se complica Wimbledon

El tenista madrileño llegará al Grand Slam londinense sin haber disputado ni un solo partido en hierba por culpa de una lesión abdominal

Rafa Jódar, durante un partido

Rafa Jódar, durante un partido / CHRISTOPHE PETIT TESSON

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Sport.es

Cambio de planes para Rafa Jódar. El tenista español, número 23 del ránking ATP, no jugará el torneo de Eastbourne, de categoría 250, que se disputa sobre hierba, por unos problemas del músculo abdominal que le hicieron ya bajarse de Queen's a comienzos de semana.

La Asociación de Tenis de Gran Bretaña (LTA, por sus siglas en inglés) confirmó a EFE que Jódar tomó la decisión este viernes de no disputar el torneo. La lesión del madrileño, que iba a disputar sus primeros torneos como profesional en esta superficie, pone en duda la participación en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que comienza el 29 de junio en la capital británica.

El madrileño mantuvo su hoja de ruta prevista para este mes de junio y viajó hasta Londres, donde participó en algunas actividades previas al torneo propuestas por la organización. Jódar, junto al británico Jack Pinnington Jones, practicó su puntería en una partida de tres en raya poco convencional. Iba a debutar en Queen's el pasado martes ante el peruano Ignacio Buse, pero tras no aparecer en la pista de entrenamiento que tenía asignado en la mañana del lunes, se confirmó su retirarada de la competición.

Por el momento, a la espera de ver cómo evoluciona de su dolencia, el español no ha podido estrenarse en la gira de hierba, por lo que, si finalmente está recuperado para jugar en Wimbledon, lo hará sin preparación alguna en esta superficie. Un reto para un jugador que llega tras haber firmado una gran primera mitad de temporada que lo ha llevado hasta el puesto 23 del ranking y, por tanto, a entrar en el Grand Slam londinense como cabeza de serie.

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De hecho, Jódar no ha disputado ningún partido desde el pasado 2 de junio, cuando fue eliminado en cuartos de final de Roland Garros por el alemán Alexander Zverev. El madrileño, que apenas ha tenido contacto con la hierba en su corta carrera profesional, tenía previsto comenzar su adaptación en Queen's y continuar después en Eastbourne para afrontar con garantías su estreno en Wimbledon, aunque la lesión ha cambiado sus planes por completo.

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