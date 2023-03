Oficial: Djokovic será baja en Miami

El serbio, que aún no está vacunado, no podrá participar en el segundo Masters 1.000 de la temporada El seis veces campeón del Abierto de Miami no recibió una exención especial para ingresar a los EE.UU.

Novak Djokovic no estará oficialmente en el Abierto de Miami 2023, el segundo Masters 1.000 de la temporada que comienza el lunes, ya que no recibió una exención especial para ingresar a los EE.UU. y participar en el torneo, ausencia que puede beneficiar a Alcaraz para retomar el número 1 del ranking ATP.

El serbio, que aún no está vacunado, anteriormente también se vio obligado a retirarse del torneo en curso de Indian Wells por la misma razón.

"Intentamos todo para permitir la entrada de Djokovic con una exención, pero no sucedió. Es obvio que somos uno de los torneos más grandes y nos encantaría tener a los mejores jugadores del mundo. Hicimos lo que pudimos. Tratamos de hablar con el gobierno, pero la decisión no estaba en nuestras manos", comunicó ayer el exjugador estadounidense James Blake para Tennis Channel.

El seis veces campeón del Abierto de Miami tuvo ayuda adicional esta vez en su intento de poder ingresar a los EE. UU. a tiempo para jugar en Miami, ya que los senadores estadounidenses por el estado de Florida, Rick Scott y Marco Rubio, también habían hecho un solicitud de exención especial en nombre del serbio al gobierno de los Estados Unidos.

"Es el mismo resultado que obtuvo en Indian Wells, donde sé que Tommy Haas (director del torneo) también hizo todo lo que pudo. Intentamos que a Djokovic se le permitiera obtener una exención, pero no ha sido posible", finalizó Blake en sus declaraciones.

"No nos hemos rendido. Quiere jugar en Miami y me encantaría que se lo permitieran, sería genial tanto para él como para el tenis", explicó Goran Ivanisevic, el entrenador de Djokovic. "Si no, no es el fin del mundo, tampoco jugó el año pasado. Lo más importante es que lo averigüemos pronto, para que podamos hacer un plan", añadió Goran.

Djokovic perderá el puesto número 1 en el ranking ATP si Carlos Alcaraz gana el título en Indian Wells esta semana. El español conservará el primer puesto si defiende con éxito su título del Abierto de Miami.