Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Tenis

Oficial: Alcaraz y Sinner se enfrentarán antes del Open de Australia

El español y el italiano jugarán un partido de exhibición en Corea una semana antes del primer Grand Slam del año

Alcaraz y Sinner, tras la final del Six Kings Slam 2025

Alcaraz y Sinner, tras la final del Six Kings Slam 2025 / STR

EFE

Londres

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner jugarán una exhibición en Incheon (Corea del Sur) el 10 de enero, ocho días antes del inicio del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

El partido se llamará Hyundai Card Super Match y supondrá la primera vez que Sinner y Alcaraz se vean las caras en este país asiático.

FLUSHING MEADOWS (United States), 08/09/2025.- Carlos Alcaraz of Spain (R) and Jannik Sinner of Italy (L) pose with the champions trophy and the runner up trophy respectively after the men’s singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. (Tenis, Italia, España, Nueva York) EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el US Open / JOHN G. MABANGLO / EFE

Habitualmente, ni Alcaraz ni Sinner suelen disputar torneos previos al inicio de Australia, y prefieren servirse de exhibiciones para preparar el asalto al primer Grande del año.

En Melbourne, Sinner defenderá título, en tanto que la duda estas semanas es conocer quién acabará el curso como número uno del mundo. El de San Cándido, con su título en el Masters 1000 de París, ha arrebatado a Alcaraz la primera posición en la clasificación, pero la volverá a perder el próximo lunes cuando se descuenten los puntos de las Finales ATP de 2024.

Noticias relacionadas y más

En Turín, que comienza el domingo que viene, Alcaraz necesitará ganar tres encuentros para asegurarse el número uno a final de temporada por segunda vez en su carrera, igualando las veces que lo consiguieron Bjorn Borg, Stefan Edberge y Lleyton Hewitt.

TEMAS