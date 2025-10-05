Así están los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai 2025 tras el abandono de Sinner y la victoria de Djokovic

El Masters 1000 de Shanghai 2025 avanza hacia los octavos de final. Superados ya los tres primeros filtros, las 16 mejores raquetas del torneo avanzan hacia la siguiente ronda con el firme objetivo de conquistar el penúltimo Masters 1000 de la temporada y los respectivos puntos que reparte para el ranking ATP.

Los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai 2025 ocuparán un día en el calendario de la competición: el sábado 7 de octubre viernes 26 y el sábado 27 de septiembre. A la espera de lo que suceda en el cruce de Zverev, Novak Djokovic pasa a ser el gran favorito al título después del abandono de Sinner por culpa de unos calambres.

Respecto a los representantes españoles, Jaume Munar es el único que ha confirmado su presencia en la siguiente ronda, aunque Davidovich puede seguir sus pasos si es capaz de imponerse ante Medvedev. Carlos Alcaraz, que partia como primera cabeza de serie, optó por no participar debido a las molestias que arrastraba en el tobillo derecho.

Este es el cuadro masculino del Masters 1000 de Shanghai 2025, con todos los emparejamientos en octavos y el camino de Djokovic hacia la gran final:

¿Cómo quedan los emparejamientos en octavos de final del Masters 1000 de Shanghai 2025?

Parte alta Tien o Norrie (30) vs Davidovich (18) o Medvedev (16)

o Medvedev (16) Shang o Borges vs Majchrzak o De Miñaur (7)

Zverev (3) o Rinderknech vs Shapovalov (23) o Lehecka (15)

Auger-Aliassime (12) o De Jong vs Darderi (26) o Musetti (8) Parte baja Diallo (31) vs Bergs

Munar vs Djokovic (4)

vs Djokovic (4) Perricard (32) vs Rune (10)

Vacherot vs Griekspoor (27)

¿Dónde ver por TV los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai 2025?

En España, todos los partidos de los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los canales dial 7 o #Vamos están reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.