TENIS
Así están los octavos de final de US Open 2026
Estos son los cruces confirmados en los octavos de final del último Gran Slam de la temporada y el camino de Alcaraz hacia la gran final
El US Open 2026 comienza a avanzar hacia su fase más decisiva. Una vez superadas las tres primeras rondas, el último Grand Slam de la temporada se prepara para dar paso a los octavos de final, ronda en la que los caminos de los principales aspirantes al 'Major' comenzarán a endurecerse considerablemente.
Los octavos de final del US Open ocuparán dos días en el calendario de la competición. La parte baja del cuadro saldrá a escena el domingo 6 de septiembre, mientras que la parte alta jugará el próximo lunes 7 de septiembre.
A pesar de encontrarse en una fase temprana de competición, son muchos los cabezas de serie que se han despedido antes de tiempo. La disputa de las dos primeras rondas se ha cobrado 11 víctimas, destacando las eliminaciones de Djokovic, Fils y Jódar en primera ronda y de Auger-Aliassime, De Miñaur o Musetti en segunda ronda.
La otra cara de la moneda la protagoniza Carlos Alcaraz, que a pesar del poco rodaje fruto de su lesión ha conseguido superar los tres primeros cortes. Después de dejar por el camino a Safiullin, Faria y Wu, el de El Palmar se dará cita con Bublik o Tommy Paul en busca de uno de los ocho billetes en juego hacia los cuartos de final.
Así están los octavos de final del US Open 2026
Parte alta
- Zverev (1)/Tabilo (25) vs Darderi (21)/Sweeny
- Zheng/Gea vs Bergs (31)/Van de Zandschulp
- Khachanov/Bonzi vs Mensik (17)/Tien (14)
- Fritz (9)/Cerúndolo (24) vs Blockx (28)/Cobolli (5)
Parte baja
- Medvedev (7) vs Vacherot (22)/Tiafoe (11)
- Michelsen/Mérida vs Etcheverry (27)/Navone
- Shelton (8)/Shapovalov vs Lehecka (18)/Tsitsipas
- Paul (20) vs Alcaraz (2)
¿Dónde ver por TV los partidos del US Open 2026?
En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.
Los mejores partidos, entre ellos los de Carlos Alcaraz serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.
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