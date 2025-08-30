Así están los octavos de final del US Open 2025 con Alcaraz y Djokovic

Se acerca la hora de la verdad en Flushing Meadows. Una vez superadas las tres primeras rondas, los aspirantes a la victoria en el 'Major' neoyorkino avanzan hacia los octavos de final con el objetivo de conquistar el último Grand Slam de la temporada.

Los octavos de final del US Open ocuparán dos días en el calendario de la competición. La parte baja del cuadro saldrá a escena el domingo 31 de agosto, mientras que la parte alta, cuyos integrantes aún tienen que superar la tercera ronda, jugará el lunes 1 de septiembre.

A la espera de lo que suceda en los partidos de Sinner, Zverev o Jaume Munar, entre otros, algunos de los grandes candidatos al título ya han certificado su presencia en los octavos. Es el caso de Carlos Alcaraz, que está ofreciendo su mejor versión en el torneo neoyorkino, pero también de Novak Djokovic o Taylor Fritz.

Este es el cuadro masculino del US Open 2025, con los emparejamientos confirmados en octavos y el camino de Alcaraz, Djokovic y Sinner hacia la gran final:

¿Cómo están los cruces de octavos de final del US Open 2025?

Parte alta: Sinner (1) o Shapovalov (27) vs Bublik (23) o Paul (14)

Musetti (10) o Cobolli (24) vs Munar o Bergs

o Bergs Zverev (3) o Auger-Aliassime (25) vs Wong o Rublev (15)

Majchzak o Riedi vs Altmaier o De Miñaur (8) Parte baja: Djokovic (7) vs Struff

Machac (24) vs Fritz (4)

Mannarino vs Lehecka (20)

Rinderknech vs Alcaraz (2)

¿Dónde ver por TV los octavos de final del US Open 2025?

En España, todos los partidos de los octavos de final del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.