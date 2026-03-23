Así están los octavos de final del Miami Open 2026 tras la eliminación de Alcaraz

El Miami Open 2026 avanza en firme hacia su fase más decisiva. Con la tercera ronda de la competición en marcha, cada vez son más las raquetas que han sellado su billete hacia los octavos de final, donde la acción comenzará a intensificarse considerablemente.

Los octavos de final del Miami Open 2026 ocuparán un día en el calendario de la competición: el lunes 23 de marzo. A pesar de encontrarnos en una fase temprana, la disputa de las primeras rondas del Miami Open ya ha dejado alguna que otra sorpresa sonada.

El primer gran nombre en despedirse del torneo americano fue Carlos Alcaraz, que cayó eliminado ante Sebastian Korda. La eliminación del actual número 1 del mundo deja a Martín Landaluce como único representante español, enfrentándose en octavos precisamente contra el verdugo de 'Carlitos'.

Este es el cuadro masculino del Miami Open 2026, con todos los emparejamientos confirmados en octavos y el camino de los favoritos hacia la gran final:

Parte alta Korda (32) vs Landaluce

Lehecka (21) vs Fritz (6)

Etcheverry vs Paul (22)

Vacherot vs Fils (28) Parte baja Shevchenko o Humbert (31) vs Cerúndolo (18) o Medvedev (9)

Halys o Majcharzak vs Cilic o Zverev (3)

Auger-Aliassime (7) o Atmane vs Tiafoe (19) o Mensik (12)

Tabilo o Michelsen vs Moutet (30) o Sinner (2)

¿Dónde ver el Miami Open 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Miami Open se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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