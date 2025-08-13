Así quedan los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025: cruces y rivales de Alcaraz y Sinner

Se acerca la hora de la verdad en el 'infierno' de Cincinnati. Una vez superadas las dos primeras rondas y después de lidiar con el calor de Ohio, los aspirantes a la victoria en el Masters 1000 americano avanzan hacia los octavos de final con el objetivo de conquistar el último gran título antes del US Open.

Los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati ocuparán dos días en el calendario de la competición. El grueso de los partidos se disputarán hoy miércoles 13 de agosto, aunque el cambio de hora propicia que el cruce de Alcaraz de comienzo en la madrugada del jueves 14 en hora española.

A la espera de lo que suceda en los partidos aplazados por la lluvia, que dejaron a Zverev a un juego de la victoria y a Ben Shelton y Roberto Bautista sin salir a pista, el grueso de cabezas de serie han conseguido superar los dos primeros filtros. La gran sorpresa la protagonizó Alex de Miñaur al caer ante Opelka en primera ronda.

Este es el cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati, con los emparejamientos confirmados en octavos y el camino de Alcaraz y Sinner hacia la gran final:

¿Cómo están los cruces de octavos de final del Masters de Cincinnati 2025?

Parte alta: Jannik Sinner (1) vs Adrian Mannarino

Félix Auger-Aliassime (23) vs Benjamin Bonzi

Taylor Fritz (4) vs Terence Atmane

Frances Tiafoe (10) vs Holger Rune (7) Parte baja: Ben Shelton (5) o Roberto Bautista vs Jiri Lehecka (22)

vs Jiri Lehecka (22) Karen Khachanov (14) vs Brandon Nakashima (27) o Alexander Zverev (3)

Francisco Comesaña vs Andrey Rublev (9)

Luca Nardi vs Carlos Alcaraz (2)

¿Dónde ver octavos de final del Masters de Cincinnati 2025 por TV y online?

En España, los principales partidos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Cincinnati 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, poniendo el foco en el desempeño de Carlos Alcaraz.