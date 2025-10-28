Así están los octavos de final del Masters 1000 de París 2025 tras la derrota de sorprendente derrota de Alcaraz ante Norrie

El Masters 1000 de París 2025 comienza a dar los primeros pasos hacia su fase más decisiva. Con la segunda ronda del torneo en marcha, algunos tenistas comienzan a confirmar su presencia en los octavos de final para acercarse al objetivo de conquistar el último Masters de la temporada y los 1000 puntos en juego para el ranking ATP.

Los octavos de final del Masters 1000 de París 2025 ocuparán un día en el calendario de la competición: el jueves 30 de octubre. La disputa de esta ronda dará paso a una sucesión de jornadas de forma ininterrumpida que culminará el próximo domingo 2 de noviembre con la disputa de la gran final.

Las primeras sorpresas en el torneo parisino no se han hecho esperar. La más sonada ha sido la eliminación de Alcaraz en segunda ronda a manos de Cameron Norrie (6-4, 3-6 y 4-6) en una derrota que le llevará a ceder mucho terreno ante Sinner en la carrera por el número 1 del mundo.

La sorprendente derrota de Alcaraz, sumada a la eliminación de Munar ante Medvedev en primera ronda, dejan a Davidovich como único representante español en el Masters 1000 de París. El malagueño medirá sus fuerzas ante Cazaux en segunda ronda, mientras que Zverev figura como su rival más probable en octavos.

Este es el cuadro masculino del Masters 1000 de París 2025, con todos los emparejamientos confirmados en octavos y el camino de los favoritos hacia la gran final:

¿Cómo quedan los emparejamientos en octavos de final del Masters 1000 de París 2025?

Parte alta Norrie vs Rinderknech o Vacherot

Auger-Aliassime (9) o Muller vs Altmaier o Ruud (8)

Fritz (4) o Vucik vs Moutet o Bublik (13)

Khachanov (10) o Fonseca vs Diallo o De Miñaur (6) Parte baja Musetti (7) o Sonego vs Dimitrov o Medvedev (11)

Davidovich (15) o Cazaux vs Carabelli o Zverev (3)

Cerúndolo o Kecmanovic vs Bergs o Sinner (2)

¿Dónde ver los octavos del Masters 1000 de París 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de los octavos de final del Masters 1000 de París-Bercy 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de París-Bercy 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.