Así están los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025: cruces y posibles rivales de Alcaraz

El ATP 500 de Tokio 2025 avanza hacia los octavos de final. Superado el primer filtro de participantes, las 16 mejores raquetas del torneo avanzan hacia la siguiente ronda con el firme objetivo de conquistar el torneo nipón.

Los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 ocuparán dos días en eln calendario de la competición: el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre. Taylor Fritz será el primero de los cabezas de serie en salir a escena, mientras que Carlos Alcaraz no saltará a pista hasta el día siguiente.

La disputa de la primera ronda ya ha dejado algunas sorpresas sonadas, como las eliminaciones de Machac, Humbert, Shapovalov o Tiafoe ante rivales inferiores sobre el papel. Respecto al desempeño de los españoles, Jaume Munar cayó a manos de Berrettini y Carlos Alcaraz avanzó sin mayores complicaciones a pesar del 'susto' con su tobillo.

Este es el cuadro masculino del ATP 500 de Tokio 2025, con todos los emparejamientos en octavos y el camino de Alcaraz hacia la gran final:

¿Cómo quedan los emparejamientos en octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025?

Parte alta Alcaraz (1) vs Bergs

vs Bergs Nakashima vs Fucsovics

Ruud (4) vs Berrettini

Vucik vs Altmaier Parte baja Brooksby vs Darderi

Quinn vs Rune (3)

Shimabukuro vs Korda

Borges vs Fritz (2)

¿Cuáles son los posibles cruces en cuartos de final del ATP 500 de Tokio 2025?

Parte alta Alcaraz (1) o Bergs vs Nakashima o Fucsovics

o Bergs vs Nakashima o Fucsovics Ruud (4) o Berrettini vs Vucik o Altmaier Parte baja Brooksby o Darderi vs Quinn o Rune (3)

Shimabukuro o Korda vs Borges o Fritz (2)

¿Dónde ver por TV los octavos de final del US Open 2025?

En España, todos los partidos de los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del ATP 500 de Tokio 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.