La obsesión de Alcaraz antes de empezar la pretemporada

Fin del descanso para Carlos Alcaraz. El español, que ha disfrutado de sus vacaciones en Miami y finalmente en su tierra, se ejercitará a partir de este sábado con la mente en puesta en el inicio de temporada. Antes, en la noche de este jueves, recibió un premio más modesto, pero que le hace más ilusión que muchos otros: el galardón a mejor deportista de la Región de Murcia.

El número uno del mundo habló en una gala que prácticamente lleva su nombre, ya que ha sido premiado por cuarta vez consecutiva. "Esta semana empiezo la pretemporada, me hace ilusión trabajar bien y preparar de la mejor manera posible a nivel físico y mental el inicio de año", inició Carlos, que acudió acompañado por su padre y su representante, Albert Molina.

"Ser el mejor deportista de la Región supone una gran alegría personal y es algo ilusionante y es un placer recibir el premio. Nadie regala nada y debo merecerlo aunque en esta Comunidad tiene un gran nivel de deportistas", aseguró. También reconoció cuál es su objetivo principal para la próxima temporada, que ha dejado caer en más de una ocasión.

Carlos Alcaraz, galardonado en su tierra / X

"Mi objetivo claro para 2026 es ganar el Open de Australia. Lo bueno y lo malo es que es el primer torneo del año. Quiero estar listo para dar un buen nivel. Allí trataré de mostrar un buen nivel y ganar el título tras haberlo hecho bastante bien en años anteriores. Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí", aseguró.

El premio a Alcaraz no fue la única alegría del día. Y es que también Juan Carlos Ferrero y Samu López recibieron el reconocimiento de 'Entrenadores del Año' por parte de la ATP. Un premio más que merecido después de un año espectacular en el que su pupilo ha conseguido asaltar un número uno que parecía muy lejano. El monopolio de Jannik Sinner era evidente.

Ahora, el foco está puesto en el Open de Australia. El tenista de El Palmar nunca ha afrontado este torneo a su mejor nivel y se ha visto reflejado en los resultados. Jamás ha alcanzado ni siquiera las semifinales, quedándose a las puertas en las últimas dos ediciones. En 2024, cayó ante Alexander Zverev y en 2025 contra Novak Djokovic, ambos en los cuartos de final.

Un 'break' para ver fútbol

Aunque toda la energía está centrada en el tenis, Charly también tendrá un entretenimiento la próxima semana, concretamente en el Estadio Enrique Roca, donde el Real Murcia se enfrentará al Real Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. "Iré a verlo porque sigo al Murcia allá donde esté y estando en casa aprovecharé la ocasión. Además jugará frente al Betis, que también es un equipo muy familiar".

En unos días llenos de premios en el mundo del tenis, Jannik Sinner superó a Carlos Alcaraz en el del tenista favorito para los fans. Es la tercera vez consecutiva que el italiano es el elegido en la votación popular. De hecho, la penúltima persona que ganó este premio fue Rafa Nadal, que cogió el testigo de Roger Federer cuando se retiró.