El objetivo fijado de Alcaraz tras su baja en Roland Garros

Carlos Alcaraz anunció este pasado viernes que no podrá estar en Roland Garros a causa de la lesión que sufrió en su muñeca derecha durante el Barcelona Open de la pasada semana. La última prueba realizada este viernes hizo que el murciano tomara la decisión de ser prudente y decidió junto a su equipo dar por terminada la gira de tierra batida.

Un varapalo total para el murciano, tanto en lo personal como en lo profesional, dejando vía libre a Jannik Sinner para conquistar los únicos grandes títulos que le restan en sus vitrinas y también para coger gran distancia en el número uno. Pese a ello, Alcaraz es plenamente consciente de que la decisión es la acertada y ya en la gala de los Premios Laureus del pasado lunes en Madrid se le vio muy maduro explicando que existía la opción de perderse Roland Garros.

Correr algún riesgo en las próximas semanas podría conllevar una consecuencia mucho peor, llegando incluso a sufrir una rotura del tendón, algo que podría implicar un tiempo de baja mayor. Por todo ello, Alcaraz y su equipo han tomado ya la decisión centrando todas sus fuerzas en la gira de hierba.

OBJETIVO QUEEN'S

Borrón y cuenta nueva, como se suele decir. El español piensa ya en prepararse y sanar su dolencia con la vista puesta en la gira de hierba, con la cita de Queen's (15-21 de junio) como la primera marcada en el calendario. Sería la cita previa habitual al desembarco en Wimbledon, que sin duda es el gran objetivo señalado ahora con la esperanza de poder llegar en plenitud de condiciones.

La lesión actual le impide poder mover la muñeca, pero le permite seguir ejercitándose en otros aspectos, con la voluntad de mejorar su forma física y otros apartados a la espera de que baje la inflamación y pueda empezar a golpear con la raqueta.

Carlos Alcaraz, durante un partido en el torneo de Queen's. / DANIEL BEARHAM / COLORSPORT / DP / AFP7 / Europa P

Si todo va según lo previsto ahora mismo, el murciano tendrá 62 días entre el día de la lesión y el inicio de Queen's, un tiempo de baja que encaja con antecedentes conocidos en el mundo del tenis, como por ejemplo Rafa Nadal, que en una lesión similar estuvo cerca de dos meses de baja.

SIN DIAGNÓSTICO CLARO

Pese a ello, no hay todavía una información clara y exacta sobre el tipo de lesión, por lo que por el momento hay que confiar en las sensaciones que vaya teniendo el jugador durante el proceso.

Si todo va sobre lo previsto ahora mismo, lo más realista sería verle a partir del 15 de junio sobre la hierba de Queen's, donde defiende el título conseguido el año pasado.

A la espera de que se cumplan los plazos y el murciano pueda volver en la gira de hierba, el tenis echa ya de menos a Carlos Alcaraz.