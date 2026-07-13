El objetivo que debe cumplir Badosa esta semana para estar en el US Open

La realidad de Paula Badosa ha cambiado por completo desde hace un año. Lejos de los registros habituales a los que nos tenía acostumbrados años atrás cuando lucía en lo más alto del ranking y luchaba por títulos importantes, la tenista de Begur está ahora en una operación remontada que ha aceptado con la mejor de las actitudes.

Tras una gira de hierba en la que ya lució un juego mucho más esperanzador pese a no poder sumar los resultados esperados, Paula decidió bajar de categoría y viajar hasta Bastad esta pasada semana, donde se llevó un título que luce mucho más que eso para su realidad actual.

Badosa con el título en Bastad / EFE

Una victoria en tierras suecas que da buena prueba de que su capacidad sigue intacta y ello lo intentará trasladar ahora a Iasi (Rumanía) donde afronta un torneo de categoría 250 que tiene para ella un logro muy importante.

De conseguir llegar a la final del torneo, Badosa se aseguraría regresar al Top 100 y en consecuencia conseguir billete directo para estar en el cuadro final del US Open (30 de agosto - 13 de septiembre) y evitar así la siempre dura y temible fase previa de los Grand Slams.

La clasificación WTA que luzca de manera oficial el próximo lunes 20 de julio será la que se use para marcar las listas finales para el último Grand Slam de la temporada y el premio para Paula de poder asegurarse estar ya en ello sería mayúsculo teniendo en cuenta como ha ido todo.

Paula Badosa, a cuartos de Bastad / X

El título en Bastad hizo que la española esté ya en el puesto 115 de la clasificación, a menos de 90 puntos del puesto 100, que ocupa ahora mismo la española Kaitlin Quevedo, quien también estará en el torneo en tierras rumanas.

La final del torneo de Iasi otorga 163 puntos, lo que sería suficiente para Paula para regresar entre las cien mejores. De no ser así, llegar lo más lejos posible ayudaría a estar cerca de ello y poder beneficiarse de las bajas para evitar la fase previa del US Open, algo que ya le sucedió en Wimbledon

OPORTUNIDAD DE ORO

Más allá del presente torneo y de la clasificación por el US Open, el panorama que le asoma a la tenista catalana es esperanzador. Con las sensaciones recuperadas y la confianza al alza, el calendario que viene por delante es una oportunidad tras otra de ir sumando para salir de esas posiciones tan bajas del ranking.

Badosa durante la final de Bastad / EFE

Del año pasado solo una victoria en el torneo de Pekín (septiembre) figura como los puntos a defender ahora, por lo que todo lo que vaya consiguiendo serán puntos y posiciones que irá escalando.

Cierto es también que la posición que luce actualmente no le da acceso a los grandes torneos por vía directa, lo que le obligará a tener que jugar las fases previas, a no ser que como ya se ha visto a inicios de año, los torneos decidan darle una invitación.

Futuro aparte, el presente pasa por Iasi, donde sacar un buen resultado sería sin duda un éxito con múltiples premios que le abrirían muchas puertas en un último tramo de temporada que se presente de nuevo esperanzador para una Paula Badosa que está de vuelta.