Nuevo varapalo para Badosa

No está siendo el inicio de año deseado para Paula Badosa, que tras despedirse en segunda ronda en el Open de Australia y caer hasta la posición 63 del ranking, volvió a caer en su estreno en el torneo de Abu Dhabi.

Tras la decepción en el primer gran torneo del año, Badosa apostó por inscribirse en Abu Dhabi antes de la llegada de los WTA 1000 de Doha y Dubái que llenan el calendario en febrero.

Poco ritmo podrá coger la española que tras caer en primera ronda ante Sasnovich (6-4, 3-6 y 6-1) se despide demasiado antes de lo esperado.

Los mencionados torneos en Catar y Emiratos Árabes Unidos son los siguientes paso, aunque con el ranking tan descendido que tiene ahora mismo los cuadros con los que tendrá que lidiar serán sin duda muy duros.

Por su parte, Cristina Bucsa sucumbió en dos sets ante la británica Sonay Kartal por 6-3 y 7-6 (8).

Bucsa comenzó rompiéndole el servicio en el primer juego a la tenista natural de Brighton pero acabaría cediendo sus dos siguientes servicios instantes después. En un segundo parcial mucho más parejo, la tenista española logró remontar y colocarse en tablas en el quinto juego pero ya en el tiebreak, la británica se mostró mucho más acertada.

Noticias relacionadas

Jessica Bouzas, la otra española del torneo, no pudo disputar su partido de fase previa ante su compatriota Paula Badosa debido a unos problemas físicos.