El nuevo Tsitsipas reta a Djokovic: "A medida que pasan los años, se me hace más difícil tener una relación estable con mi padre"

Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas se verán las caras en segunda ronda de Wimbledon. Sin duda, se trata del mejor partido de la jornada y así lo considera también la organización. Será el duelo que reunirá a miles de espectadores en la Pista Central mientras el sol vaya cayendo y los focos ganen protagonismo. Y el griego va a vender su piel muy cara.

Djokovic está ante una oportunidad única para soñar con su Grand Slam número 25. Pocas veces, o quizás nunca más, compartirá cuadro con solo uno de los miembros de la pareja formada por Sinner y Alcaraz. Ganar a los dos de manera consecutiva se antoja muy difícil, pero superar a uno es algo que ya ha conseguido este mismo año. En el Open de Australia.

Por el otro lado, Tsitsipas aterrizó en Londres sin la compañía de una de las personas más importantes de su carrera: su padre. Antes de la cita en Wimbledon, el griego decidió poner fin a la segunda etapa junto a Apostolos Tsitsipas, con el objetivo de regresar al lugar que frecuentaba años atrás. Ahora mismo es número 87 del mundo, una posición que no encaja para nada con sus estatus.

Stefanos Tsitsipas, en 2026 / ATP

"En este último tiempo sentía que tener a mi padre al lado me generaba comodidad, pero no era la solución para dar los próximos pasos y hacer algo distinto en mi carrera. Por supuesto que lo quiero muchísimo y le deseo lo mejor, pero en este momento estoy pensando en mí mismo y en lo que es mejor para mí", aseguró al hacer oficial que dejaban de trabajar juntos, algo que ya ocurrió en 2023.

"A medida que crezco, siento que me resulta mucho más difícil mantener una relación estable con mi padre en un contexto de entrenamiento. Siento que hemos llegado a un punto en el que busco algo completamente diferente. Lo sentía en la energía cotidiana de nuestra colaboración". Ahora, trabajará junto a Thomas Perrin, de la academia de Patrick Mouratoglou.

Tsitsipas celebra con su padre un triunfo / AFP

En primera ronda, Tsitsipas mostró una versión muy sólida. Eso sí, su rival fue Hugo Gaston, un 'alérgico' a la hierba que tampoco puso mucho empeño en el partido. Está por ver dónde está el nivel del griego en Wimbledon y si es capaz de contrarrestar el ritmo de Nole, que es bien sabido que a medida que avanza el torneo va creciendo más y más.

Dominio total de Djokovic

Tsitsipas y Djokovic se han enfrentado hasta en 14 ocasiones. En tan solo dos ha sido capaz de ganar el griego: Canadá 2016 y Shanghai 2019. Desde entonces, 11 victorias consecutivas para el balcánico, que le tiene totalmente pillada la medida. Eso sí, jamás se han visto las caras sobre la superficie de hierba, por lo que este encuentro tendrá algo de especial.

"Creo que no volveremos a trabajar juntos en el futuro. Ahora quiero empezar a tomar mis propias decisiones y decidir por mí mismo", cerró Tsitsipas, que sueña con lograr una de las victorias más importantes de los últimos años. Para ello, deberá rozar la perfección si quiere ganar a un Djokovic con ganas de guerra.