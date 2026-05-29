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ROLAND GARROS

Nuevo subidón para Jódar: Así queda el ranking ATP tras la tercera ronda de Roland Garros 2026

Consulta como queda la clasificación mundial del tenis tras la nueva victoria de Rafa Jódar en la tierra batida de París

Jódar en Roland Garros

Jódar en Roland Garros / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Rafa Jódar sigue rompiendo barreras y por vez primera en su carrera jugará los octavos de final de un Grand Slam tras superar la tercera ronda en Roland Garros en un partido a cinco sets ante el estadounidense Michelsen.

Un triunfo en el que volvió a demostrar carácter y capacidad de resistencia para dar un nuevo paso de gigante en la carrera y también así en el ranking, donde da otro salto y empieza ya a tocar a las puertas del Top 20.

Rafa Jódar se enfrenta a Pablo Carreño en los octavos de final de Roland Garros 2026

Rafa Jódar se enfrenta a Pablo Carreño en los octavos de final de Roland Garros 2026 / EFE

Ahora, el tenista de Leganés se medirá a otro español, Pablo Carreño, asegurando así un tenista de La Armada estará en los cuartos de final en la presente edición de Roland Garros.

El asturiano vive su enésima juventud en París y dejó en el camino al argentino Tirante en cuatro sets, consiguiendo lo impensable a sus 34 años.

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Así queda el ranking ATP tras la eliminación de Sinner en Roland Garros

  1. Jannik Sinner (Italia): 13.500 puntos
  2. Carlos Alcaraz (España): 9.960 puntos
  3. Alexander Zverev (Alemania): 5.405 puntos
  4. Félix Auger-Aliassime (Canadá): 4.090 puntos
  5. Ben Shelton (Estados Unidos): 3.920 puntos
  6. Alex de Miñaur (Australia): 3.905 puntos
  7. Novak Djokovic (Serbia): 3.760 puntos
  8. Daniil Medvedev (Rusia): 3.760 puntos
  9. Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.720 puntos
  10. Alexander Bublik (Kazajistán): 2.930 puntos

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21- Alejandro Davidovich Fokina (España): 1860 puntos

24- Rafa Jódar (España): 1649 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.

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