Nuevo rey en la corte: El Six Kings Slam elige al sustituto de Draper

El próximo mes de octubre (15, 16 y 18) Riyadh acogerá la segunda edición del Six Kings Slam, un torneo de exhibición que reúne a los grandes nombres del circuito internacional. En 2024, el gran reclamo de la edición fue Rafa Nadal, en el curso de su retirada, con Jannik Sinner como ganador y con la presencia de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Holger Rune y Daniil Medvedev.

La mitad de ellos repiten este curso, como es el caso de Sinner, Alcaraz y Djokovic, aunque los otros tres son baja y han sido sustituidos por otros tenistas de primer nivel. El 'roster' inicial lo cerraban Taylor Fritz, Alexander Zverev y Jack Draper, aunque este último ha sido baja por una inoportuna lesión en el brazo izquierdo que le obligará perderse lo que resta de temporada.

Entre las múltiples opciones que tenía la organización para elegir al sexto integrante, el torneo se ha saltado cualquier tipo de ranking para otorgar el título de rey al griego Stefanos Tsitsipas.

El propio tenista heleno se hizo eco de la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales en el que se mostró "contento de poder comeptir en el Six Kings Slam el próximo mes en Riyadh".

Tsitsipas no está disputando su mejor temporada y es actualmente el número 27 del mundo y cuenta como mejores resultados de la temporada la final en Dubái, los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo y los cuartos de los ATP 500 de Barcelona y Rótterdam.