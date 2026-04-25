Nuevo rechazo a la pista del Bernabéu: "No tengo intención de ir"

Invento fallido. Así de fácil y de rápido se puede catalogar el invento de la pista de entrenamiento que el Mutua Madrid Open ha instaurado en el Bernabéu. La idea inicial no parecía nada mal, sobre todo pensando en Carlos Alcaraz jugando en el feudo del equipo blanco. Pero la baja del murciano y el resultado final del invento han acabado por sentenciar rápidamente la idea.

Los grandes jugadores del torneo han ido declinando día a día la opción de desplazarse hasta Chamartín para hacer un entreno en la pista instalada. Las condiciones nada tienen que ver con la Caja Mágica, algo que hace impensable que en mitad del torneo los jugadores se desplacen hasta allí para hacer un entrenamiento que de nada les pueda servir para su próximo partido.

El primer gran no fue el de Aryna Sabalenka, que ya en el Media Day, antes del inicio del torneo, confirmó que no iba a estar en el Bernabéu. Pese a ello, la presentación fue a lo grande, con Jannik Sinner, Rafa Nadal, Thibaut Courtois y Jude Bellingham. Pero ahí se quedó.

Tras su debut victorioso, ha sido Alejandro Davidovich Fokina quien ha vuelto a declinar la opción. “Sé que está ahí, pero no tengo intención de ir. Aquí tenemos todo lo necesario y no quiero sentir que estoy fuera del torneo. Me gusta mantenerme dentro del ambiente, incluso cuando no juego”, explicó el malagueño tras su partido con Pablo Carreño.

GRANOLLERS, PRIMER ESPAÑOL

Quien sí ha decidido entrenarse en la mencionada pista es Marcel Granollers, que se ha ejercitado junto a su compañero de dobles, el argentino Horacio Zeballos. Antes de iniciar su aventura en el torneo, el español se ha decidido a ejercitarse en el estadio donde ya estuvo en el pasado viendo jugar al Espanyol, su equipo de fútbol.

“Lo he disfrutado mucho. Ha sido una bonita experiencia”, explicó en declaraciones a MARCA. Marcel Granollers y Horacio Zeballos, primeros favoritos en el cuadro de dobles del Masters 1000 de Madrid, debutarán contra los monegascos Romain Arneodo y Valentin Vacherot.