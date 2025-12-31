Rafa Jódar, el 'nuevo' Rafa que ilusiona al tenis español da el paso definitivo: "Estoy preparado"

Rafa Jódar termina el año 2025 con la noticia más importante de su carrera. Tras un periodo de reflexión, el joven tenista español ha decidido dar el salto al circuito profesional de tenis ATP y dejar la NCAA (Asociación Nacional de Atletismo Universitario).

El joven madrileño comunicó de forma oficial en la madrugada del miércoles, mediante una publicación en Instagram, su decisión de desvincularse del equipo universitario de tenis de la universidad 'Virginia Men's Tennis'. El tenista madrileño ha optado por dar un giro a su trayectoria y apostar plenamente por el circuito profesional a partir del 2026.

"Tras un período de profunda reflexión, cuidadosa consideración y muchas conversaciones con mi familia y entrenadores, he decidido dejar pasar lo que me resta de período de elegibilidad en la UVA y perseguir mi carrera profesional en el tenis a partir de 2026. Mi tiempo en la universidad ha jugado un papel crucial en mi crecimiento como jugador y como persona, y ahora me siento preparado para dar el siguiente paso y abrazar un nuevo desafío en mi vida, detalla Rafa en su comunicado.

El joven de tan solo 19 años está en el foco del mundo del tenis, siendo catalogado como un talento generacional. Pese a las altas expectativas que el mundo del tenis tiene en él, no ha sido hasta ahora que ha decidido dar el paso definitivo de abandonar la universidad. El actual número 168 del ránking ATP viene de competir en las Next Gen Finals de Yeda y es señalado como uno de los jóvenes con mayor proyección del panorama actual. Tras cuatro meses compitiendo en el circuito universitario de Estados Unidos, llega su etapa definitiva para su desarrollo deportivo.

La primera aventura será en Australia. El madrileño disputará la fase previa del Open de Australia 2026 con un objetivo claro para esta temporada: lograr entrar en el top-100 del ranking ATP.