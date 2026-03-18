El nuevo negocio de Paula Badosa que causa furor en redes: "Próximamente"

Sería difícil entender el tenis femenino sin la figura destacada de Paula Badosa, una de las tenistas españolas más destacadas en el ámbito internacional. Aunque alcanzó su punto álgido al ganar el prestigioso torneo de Indian Wells en 2021, su carrera se vio afectada por un período complicado debido a las graves lesiones, especialmente en la espalda.

Sin embargo, la deportista ha superado esa mala racha y se encuentra de nuevo en plena forma física, lista para competir en los próximos torneos. Recientemente, Paula Badosa regresó al Top 100 del ranking mundial tras llegar a las semifinales del torneo de Austin, de categoría 125.

Ayer, la tenista Paula Badosa sorprendió a todos sus seguidores con una imagen en bikini publicada en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,3 millones de seguidores.

Aunque podría parecer una simple colaboración con la marca @sunaswim_, desde la cuenta oficial de la marca aseguran que se trata de un proyecto personal de Badosa, quien se adentra así en el mundo de la moda con su propia línea.

Sunaswim / SPORT

En el pie de foto, la publicación se limitó a un enigmático mensaje: "Adelanto / Próximamente", lo que ha generado gran expectación y especulación entre los seguidores.

Además, la cuenta de Instagram se creó en este mes de marzo, por lo que es un proyecto que empieza desde cero.

La imagen ya ha alcanzado más de 36 mil visualizaciones y cuenta con más de 500 comentarios, desatando una ola de reacciones.

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Por ahora, solo se sabe que la marca parece estar especializada en bikinis, aunque aún es pronto para confirmarlo.