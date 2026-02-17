Nuevo golpe para Badosa: dice adiós a Dubái

Sigue el calvario para Paula Badosa. Los problemas físicos no dejan brillar a la catalana y vuelven a frenarla sobre la pista. Esta vez, en Dubái. La tenista nacida en Manhattan se enfrentaba a Elina Svitolina en la segunda ronda del WTA 1000 de Dubái, en un duelo que se presentaba clave para valorar el estado de forma de la catalana.

Tras un arranque de año irregular, con tropiezos en Australia y Abu Dhabi y una retirada por lesión en Doha, Dubái era el escenario ideal para, por fin, dar un paso al frente. Su aventura en el torneo de Emiratos Árabes había arrancado con buenas noticias, venciendo en primera ronda a Katerina Siniakova por 6-3, 7-5.

El examen para Badosa no era nada sencillo. Elina Svitolina, número 9 del mundo, llegaba a Dubái en un gran estado de forma. Pese a caer en segunda ronda en Doha, logró clasificarse de manera meritoria para las semifinales del pasado Open de Australia.

Tal y como lleva sucediendo por desgracia para Paula, el partido ha terminado antes de lo esperado. Pese a un gran inicio en el que Badosa se mostraba sólida y convenciendo en un primer set en el que llegó a ponerse 4-1 por delante, las molestias en la cadera volvieron a aparecer. Tras el fantástico inicio, Svitolina ha firmado la remontada del set y Paula Badosa ha decidido parar. Tras un tiempo de espera en que la tenista decidía si continuar o no, ha decidido retirarse y marcharse directamente a los vestuarios para poner punto y final al duelo.

¿Cuál es el próximo reto de Badosa?

Tras este duro varapalo, Badosa tendrá una nueva caída en el ranking WTA y sus expectativas para este año vuelve a ponerse en duda. En los próximos días se verá si esta nueva recaída es solo un susto o le va a obligar a estar alejada de las pistas las próximas semanas. En caso de que la retirada de este martes no pase a ser nada grave, su próximo gran objetivo será el WTA 1000 de Cincinnati.