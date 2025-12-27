La nueva vida de Alcaraz sin Ferrero

Aunque diciembre sea un mes en el que no haya mucho tenis, las noticias no cesan. Este pasado martes, se produjo de manera inesperada uno de los mayores bombazos del año en el deporte de raqueta. Carlos Alcaraz anunció que él y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos tras siete años de relación profesional. Uno de los tándems más importantes de los últimos años se rompe.

¿Y ahora qué? ¿Cómo afrontará la temporada Carlos Alcaraz? ¿Y Ferrero? En el caso del tenista murciano, preparará estos días el Open de Australia junto a su nuevo entrenador principal: Samu López. Este último ya combinó con Juan Carlos Ferrero los viajes y estuvo presente en prácticamente todos los torneos de Charly en 2025. Ahora, tan solo estará él, aunque según informa José Morón, será de manera interina.

Y es que la intención de Alcaraz es la de contar con un entrenador principal que no sea Samu López, o al menos con otro individuo más en la dirección técnica. Por tanto, la voluntad del jugador de El Palmar descarta que la ruptura con Ferrero tenga que ver con el número de entrenadores de esta temporada. Sigue queriendo trabajar con dos a ser posible.

El español, de momento, preparará en Murcia el Open de Australia. Este martes, ya estuvo practicando en pista bajo la supervisión de Samu López y junto a Flavio Cobolli como 'sparring', un habitual en los últimos años. También aprovechará para desconectar algunos momentos antes del duro calendario que da inicio en enero. Es por eso que se le espera en el estadio Enrique Roca para ver jugar al Real Murcia contra el Real Betis.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, celebrando un título / ATP Tour

Mientras, por lo visto, seguirá en busca de otro entrenador que supla la ausencia de Juan Carlos Ferrero. De momento no se han barajado nombres, pero se habla de que podría ser extranjero. Aun así, todos son especulaciones a día de hoy, pillando por sorpresa la noticia a todo el mundo. Faltan apenas tres semanas para que Alcaraz ponga rumbo a Corea para disputar una exhibición contra Sinner.

¿Por qué se separan Alcaraz y Ferrero?

Aunque no se sepan todavía los motivos de la ruptura con Ferrero, todo hace indicar que la decisión se produjo tras una reunión de negociación del contrato, que no significa por motivos económicos. Aun así, el primer entrenador de Carlos Alcaraz, Kiko Navarro, confirmó en los micrófonos de 'RNE' que la marcha de Juan Carlos Ferrero no tiene que ver con el jugador.

Sea como sea, el número uno no tendrá tiempo para lamentos, ya que está metido de lleno en la pretemporada, que deberá preparar con toda la motivación posible para conseguir su objetivo número uno en 2026: ganar el Open de Australia. Un buen resultado ampliaría todavía más la ventaja con Sinner en el ranking. Eso sí, si levanta el trofeo y se dirige hacia el palco, allí no estará Ferrero.