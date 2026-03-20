La nueva joya del tenis ya tiene la bendición de Djokovic: "¡No sé qué responderle!"

Moise Kouame es el nombre del día en el mundo del tenis. Y no parece que vaya a ser algo puntual. El tenista francés, que ha cumplido este mes los 17 años, se convirtió este jueves en el jugador más joven en ganar un partido de nivel ATP desde que lo hiciera Rafa Nadal en 2003. La guinda del pastel fue ver un mensaje de Novak Djokovic cuando encendió el móvil.

"Tengo un pequeño secreto... Después de la victoria, Novak me envió un mensaje. "Estoy tan nervioso que no sé qué responder. Me escribió algo así como: "Gran partido el de hoy. Felicidades. Espero que llegues lejos"", desveló el tenista francés, que no podía creer que su ídolo le hubiera escrito. Durante la entrevista en 'Tennis Channel', estuvo pensando en voz alta cuál podría ser su respuesta.

"Quizás debería responder: “Gracias, Novak. Gracias, mi ídolo”. No… ¡No sé! Imagínate que tu ídolo te envía un mensaje directo así… Es lo más genial del mundo", dijo el galo, que venció en primera ronda del Masters 1000 de Miami al estadounidense Zachary Svajda en tres sets. Un duelo muy físico en el que acabó con serios calambres.

Para poner en contexto, el primer partido que ganó Novak Djokovic como profesional fue tres años antes de que naciera Moise Kouame, nacido en 2009. "Espero que, algún día, no sean sueños, sino una realidad, y esto es realmente por lo que estoy trabajando", dijo. En la siguiente ronda tendrá un obstáculo de mayor nivel, como es el checo Jiri Lehecka.

El francés ocupa la posición número 385 del mundo y es el más joven en estar entre los 900 primeros. Tras la victoria ante Svajda, escalará más puestos hasta situarse en el número 320. Un ascenso rápido que viene acompañado de dos títulos ITF y su primera participación en el ATP de Montpellier. Kouame está pudiendo jugar en Miami gracias a una invitación del torneo.

La nueva esperanza francesa

"Mi objetivo es ser el número uno del mundo y ganar muchos títulos de Grand Slam", reconoció la esperanza del tenis francés. Los galos no ven a un jugador que pelee en lo más alto desde la mejor etapa de Gael Monfils o Jo-Wilfried Tsonga. Los proyectos de Ugo Humbert y Arthur Fils tenían buena pinta, pero están un escalón por debajo del deseado 'top ten'.

La aparición de Moise Kouame en el circuito es una gran noticia. El tenis está dominado totalmente por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que siguen alterándose victorias cuando ambos están presentes en los torneos. Es por eso que la irrupción de jugadores como el francés o Joao Fonseca, que se medirá esta madrugada de viernes a sábado al murciano, invita al optimismo para el futuro.