La nueva generación revoluciona Roland Garros: Fonseca, Jódar, Mensik...

En una de las ediciones de Roland Garros más locas de los últimos tiempos, la nueva generación del tenis mundial está llamando a la puerta. Joao Fonseca, Jakub Mensik y Rafa Jódar se han unido a Alexander Zverev para formar los cuartos de final del 'lado de la muerte'. Tan solo uno de ellos será finalista y el germano deberá sudar de lo lindo para ser el afortunado.

La gran revelación hasta el momento es la de Joao Fonseca. El brasileño está rompiendo el molde en París y se ha cargado a Novak Djokovic y Casper Ruud en cuestión de dos días. No hay tenista que cuente con una mayor confianza en el torneo, y además con el apoyo de centenares de brasileños que llenan las gradas durante sus partidos. Da igual que sean en la Chatrier o en la pista más pequeña del recinto.

"Es fantástico ver cómo la nueva generación está jugando tan bien. No se trata solo de Mensik o de mí. También están jugadores como Tien, Alex Michelsen, Jódar y muchos otros jóvenes con muchísimo talento", comentó Fonseca después de vencer a Ruud en octavos de final. A sus 19 años, es uno de los favoritos para alzarse con el Grand Slam parisino.

Fonseca se saluda con Djokovic / EFE

El rival de Fonseca en cuartos de final será Jakub Mensik. El checo, un jugador consolidado dentro del top 30 desde hace un tiempo, ha tenido una de las semanas más exigentes de su carrera. Durante el camino hasta los cuartos de final, ha llevado su cuerpo al límite, teniendo que salir en silla de ruedas en uno de los partidos, incapaz de poder levantarse del suelo.

Nadie se esperaba una reacción tan positiva del tenista checo, que superó seguidamente a Álex de Miñaur y Andrey Rublev. Por tanto, un jugador de la nueva generación estará en las semifinales de Roland Garros, sea Fonseca o Mensik. "Han sido cinco días con tres grandes batallas contra grandes jugadores. Pero esto es un Grand Slam y así funciona este deporte. Cuando avanzas en el cuadro ya no importa quién esté al otro lado de la red. Todos quieren mostrar su mejor tenis y yo también", aseguró tras ganar en octavos.

Rafa Jódar, durante el encuentro ante Carreño / CHRISTOPHE PETIT TESSON

El otro jugador nacido en 2006 es Rafa Jódar. Su caso es todavía más atípico que los anteriores. Hace apenas un año, no estaba ni entre los 700 mejores jugadores del mundo. Unos pocos meses después, está a punto de asaltar el top 20 del mundo y ya ha alcanzado los cuartos de final de Roland Garros en la segunda participación de su carrera en un Grand Slam.

"Jódar merece muchísimo crédito"

"Creo que está jugando increíble. Empezó la gira de tierra fuera del Top 100 y ahora está cerca del Top 20. Merece muchísimo crédito. Tengo muchísimas ganas de enfrentarme a él por primera vez y espero que sea un gran partido. Lo he seguido bastante durante la gira de tierra", analizó Alexander Zverev, su próximo rival este martes.

Si el español es capaz de dar la sorpresa contra Zverev, Roland Garros se aseguraría la presencia de un miembro de la nueva generación en la gran final. Por el otro lado del cuadro, el favorito para luchar por el trofeo el próximo domingo es Felix Auger-Aliassime. El canadiense es el cuarto cabeza de serie, aunque jugadores como Cobolli o Berrettini pueden ponerle en aprietos.