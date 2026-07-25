Novak Djokovic lo reconoce: "Mi retirada está más cerca que nunca"

Como sucedió con Rafa Nadal, a Novak Djokovic no dejan de preguntarle cuándo será su retirada. A sus 39 años, el momento de colgar la raqueta va acercándose y el propio jugador lo reconoce sin problemas. Aun así, la realidad es que el tenista serbio sigue compitiendo al máximo nivel y mantiene la pasión por un deporte que le ha dado tanto... y viceversa.

"Sigo sintiendo que puedo competir al más alto nivel, y los resultados lo demuestran. Todavía puedo mantenerme algo activo de vez en cuando, pero sí, el momento se acerca", reconoce. Los últimos resultados en los Grand Slam corroboran esta afirmación, y es que Nole ha alcanzado las semifinales en cinco de las últimas seis ocasiones. En una de ellas, llegó a la final.

Djokovic tras su derrota con Sinner en Wimbledon / EFE

"Hay una categoría de atletas que quieren retirarse en la cima, otra categoría de atletas que quieren retirarse porque su cuerpo no les responde, y otra categoría de atletas que simplemente son derrotados por otros y se dan cuenta de que no pueden continuar. O bien, es todo eso", comentó. Su caso es diferente a los de Nadal y Federer, cuya decisión se vio influenciada por la gran cantidad de lesiones y problemas físicos.

Durante este año, cuando se ha despedido en los torneos de Grand Slams, siempre ha dicho que su intención es la de volver. Nunca ha dado la sensación de ser un adiós definitivo. Y es el final ideal para él es el de jugar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, una cita que no ve tan lejana y lo que supondría poner el broche de oro a una carrera histórica.

Djokovic celebra un triunfo en Roland Garros / EFE

"Sinceramente, me resulta asombroso escuchar a las grandes figuras de todos los tiempos y cómo afrontaban este proceso de, en cierto modo, dejar ir. Andre Agassi es uno de los grandes de todos los tiempos, por supuesto. Participó en mi documental y dijo: 'No sé cuándo llegará el final para Novak, pero estoy seguro de que, cuando llegue, llegará rápido".

"Mi retirada está más cerca que nunca"

Fue entonces cuando compartió su opinión a día de hoy sobre su posible retirada. "Mi retirada está más cerca que nunca. Creo que tiene razón. Claro que mentiría si dijera que no tengo esos pensamientos. Sí los tengo. Y no sé si existe una manera perfecta de jubilarse. Así que sigo intentando disfrutar de la competición y ya hablaremos de esto más tarde", cerró.

El próximo torneo de Novak Djokovic será el Masters 1000 de Cincinnati, que supondrá una prueba importante para todos los favoritos a hacerse con el título del US Open. El serbio siempre ha mostrado una gran versión sobre la pista dura, como ya demostró en el mes de enero en Australia. Que nadie dé por muerto al balcánico, que todavía tiene ganas de guerra.