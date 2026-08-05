Novak Djokovic propone un cambio radical en el tenis: sets a 4 juegos y partidos de 2 horas

El apretado calendario del tenis siempre ha sido objeto de polémica por acumular citas sin apenas descanso. Esta vez, ha sido el serbio Novak Djokovic, 24 veces campeón de Grand Slam, quien ha vuelto a poner el foco del debate tras defender su propia propuesta sobre el sistema de puntuación.

En una entrevista reciente, le preguntaron a Djokovic qué sería aquello que cambiaría de su deporte si tuviera la oportunidad. Sin pensarlo dos veces, el tenista de Belgrado afirmó que modificaría la dinámica del formato actual: "Deberíamos cambiar el sistema de puntuación. Los sets ya no deberían jugarse a seis juegos, sino a cuatro".

El tenista de 39 años continuó aportando más propuestas para hacer más llevadero el calendario: "También eliminaría las ventajas. Mantendría el formato al mejor de cinco sets. Hay que mantener los partidos dentro de una ventana de dos horas. Es lo mejor para todos".

Dinámicas más atractivas

El actual número cinco del mundo considera que este modelo, similar al que ya se utiliza en las ATP Next Gen Finals, donde los sets se juegan a cuatro juegos y sin ventajas, haría que los encuentros fueran más dinámicos y atractivos tanto para los aficionados como para las televisiones y los propios jugadores.

La propuesta ha dividido opiniones. Mientras algunos valoran la idea de partidos más cortos y adaptados a los ritmos actuales del entretenimiento, otros critican que se pierda parte de la esencia y la resistencia que caracterizan al tenis de alto nivel, especialmente en los torneos de Grand Slam.

Djokovic sostiene que el cambio beneficiaría al circuito en su conjunto y ayudaría a mantener la competitividad del deporte en un panorama mediático cada vez más exigente.

Más selectivos que nunca

Además, actualmente existe entre los tenistas una tendencia a ser más selectivos a la hora de elegir qué torneos disputar.

De hecho, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y el propio Djokovic ya se han ausentado de algunas citas esta temporada con el objetivo de ahorrar energías y llegar en las mejores condiciones a los eventos más importantes.