Novak Djokovic, sobre sus partidos contra Alcaraz y Sinner: "Me duele enfrentarme a mi yo de hace 15 años"

Novak Djokovic habló en una entrevista para 'TNT Sports' después de su gran resultado en Wimbledon. Porque llegar a semifinales en Londres a sus 39 años no es, ni mucho menos, un mal desempeño. Cayó en la penúltima ronda del torneo ante un Jannik Sinner formidable, que revalidó el título sobre la hierba del All England Club con justicia y tras imponerse a Alexander Zverev.

"Yo también llegué, diferente. Éramos tres, todos diferentes. Y ahora que Alcaraz y Sinner son la fuerza dominante en el tenis, estos dos me recuerdan mucho a mí mismo", comentó, haciendo referencia a al 'Big Three' formado por Roger Federer, Rafa Nadal y él mismo. Los tres también tendrán su propio documental, ya que el serbio lo estrena el próximo 20 de agosto.

Novak Djokovic, en Wimbledon / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Aunque el serbio había mostrado una versión increíble en las anteriores rondas, no fue capaz de llegar con el físico necesario al duelo contra Sinner en semifinales. Algo que se podía prever, después de que pasara cinco horas y cuarto en pista para vencer a Felix Auger-Aliassime. Ni el canadiense hubiera saltado a pista dos días después con la energía suficiente para afrontar un duelo de tal calibre.

"Me digo ‘estoy jugando contra mi yo de hace 10 y 15 años', y me duele sentir eso en la pista. O sea, sé cómo descifrar el código, ¿pero podré hacerlo?”, reconoció. No hace tanto de la última victoria de Djokovic contra Sinner o Alcaraz. Fue este mismo año, contra el italiano, en el Open de Australia, donde el balcánico dio un auténtico recital en la que se supone que es su pista ideal.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en el pasado Open de Australia / Joel Carrett/AAP/dpa / Europa Press

A pesar de haberlo ganado todo y contar con 24 Grand Slams, sigue con hambre de más. "Se trata de encontrar siempre nuevas formas de motivarse, de inspirarse para ser mejor, y las rivalidades son buenas. Son importantes. Así que siempre hay que encontrar a alguien entre el público o en la cancha que te impulse a superarte", dijo.

Próxima parada: Cincinnati

El próximo reto de Novak Djokovic será el Masters 1000 de Cincinnati, donde se probará antes de jugar el US Open. Está claro que el serbio utiliza los torneos previos a las grandes citas para ponerse a tono. Sin desgastarse más de lo necesario. Allí también podría reaparecer Carlos Alcaraz si la lesión evoluciona favorablemente y puede aumentar el ritmo en sus entrenamientos.

Novak Djokovic ha alcanzado las semifinales en el Open de Australia y Wimbledon. No fue así en Roland Garros, donde cayó en tercera ronda ante Joao Fonseca. El año pasado ya llegó a la penúltima ronda en Nueva York, aunque se cruzó con un Carlos Alcaraz en estado pletórico de forma. Acabaría levantando el trofeo por méritos propios. Veremos qué nos depara esta edición.