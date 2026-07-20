Novak Djokovic, leyenda del tenis: "Eliminé el gluten, los lácteos y los azúcares refinados y logré un invicto de 40 partidos"

Durante la presente Copa del Mundo de Fútbol, hemos constatado cómo deportistas de alto rendimiento, pese a acercarse a los 40 años, aún pueden dar rendimientos de máximo nivel, pero para lograrlo hay un factor clave más allá de los entrenamientos: la alimentación.

Tal y como reconoce Novak Djokovic, mítico tenista serbio, en una entrevista, una adecuada y consciente ingesta de alimentos es una de las grandes diferencias que existen respecto a ser un profesional talentoso y ser de los mejores del mundo; una realidad de la que el oriundo de Belgrado se dio cuenta temprano en su carrera.

"Eliminé el gluten, los lácteos y el azúcar refinado. Tenía 19 años en el Australian Open 2008, luego gané un par de torneos y llegué a ser el #2 del mundo, pero todavía no era el #1. Después, estuve un período de tres años sin ganar un Slam", recordó el actual detentor del puesto número 7 del ranking ATP, aludiendo a sus dos máximos competidores como la razón: Roger Federer y Rafael Nadal.

Djokovic durante su partido contra Sinner / EFE

"Estos dos tipos me ganaban en cada gran partido, Federer y Nadal, y tenía problemas físicos. Ahí fue cuando tuve mi transformación de nutrición y eliminé el gluten, los productos lácteos y el azúcar refinada", prosiguió.

En este contexto, Djokovic asegura que su alimentación era, bajo su creencia, moderadamente saludable, mas se dio cuenta de lo contrario cuando empezó a trabajar con un doctor que le hizo ver que tenía intolerancia al gluten, la cual afectaba a su intestino y, por lo tanto, debía eliminarlo de su dieta, al igual que con los lácteos y el azúcar refinada.

Djokovic tras su derrota con Sinner en Wimbledon / EFE

"Eso fue un gran cambio, pero me comprometí: me afectaba, afectaba mi claridad mental—mi recuperación mejoró, mi toma de decisiones en la cancha mejoró... Eso ayudó muchísimo", agregó.

Así, se trasladó hasta los años 2010/2011, donde recuerda haber experimentado "un gran impulso de energía" que le permitió alcanzar un invicto de más de 40 partidos, 3 Slams y ser el número 1 del ranking de tenistas del mundo, teniendo así lo que él define como "la mejor temporada" de toda su vida.

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De esta manera, Djokovic nos recuerda que, en el mundo del deporte, tal y como han demostrado longevas figuras de la talla de Lionel Messi o LeBron James, el talento no es lo único que se necesita para sobresalir, sino que hay que compaginarlo con un compromiso alimenticio y rutinario que marca la diferencia entre la excelencia y las leyendas.