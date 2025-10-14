Novak Djokovic explica por qué nunca será amigo de los otros miembros del 'Big Three'

En una reciente entrevista con el diario 'Corriere della Sera', el serbio habló sobre su histórica rivalidad con Nadal y Federer, quienes dominaron y marcaron una época en el tenis mundial.

Entre los tres conquistaron 66 Grand Slams y sumaron un total combinado de 947 semanas como número 1 en el ranking ATP: un dominio excepcional que se extendió durante más de dos décadas.

Djokovic, precisamente, es quien acumula más títulos de Grand Slam (24), y quién más tiempo ha liderado el ranking mundial (428 semanas). 'Nole', que atraviesa los últimos capítulos de su carrera, explicó que siempre ha mantenido con ambos una relación basada en la admiración y el respeto.

Reconocimientos mutuos, pero sin amistad

En declaraciones al diario italiano, el serbio mostró un respeto genuino hacia el español y el suizo: "Nadal es solo un año mayor que yo, ambos somos Géminis. Al principio incluso fuimos a cenar juntos un par de veces. Pero incluso con él, la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado enormemente. Gracias a él y a Federer, crecí y me convertí en quien soy".

El 'Big Three' reunido en Londres / ANDY RAIN / EFE

"Esto nos unirá para siempre, por eso les estoy muy agradecido. Nadal forma parte de mi vida. En los últimos quince años lo he visto más que a mi madre. Nunca hemos sido amigos. Entre rivales, es imposible, pero nunca hemos sido enemigos”, añadió con franqueza. El historial entre ambos deja un total de 60 duelos, con ligera ventaja para Djokovic (31-29).

Respecto a Federer, con quién se enfrentó en 50 ocasiones (27 victorias del serbio y 23 del suizo) también tuvo palabras elogiosas: “Siempre le he respetado, fue uno de los mejores de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca me he sentido cercano a él”.

El relevo generacional

Djokovic también se refirió a los nuevos reyes de la raqueta, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, llamados a liderar la próxima era del tenis, mientras el último miembro del 'Big Three' encara su despedida. “Solo hago lo que puedo. Me será muy difícil en el futuro superarles en los Grand Slams".

Alcaraz y Sinner, los nuevos reyes / JOHN G. MABANGLO / EFE

"Creo que tengo más posibilidades en los torneos al mejor de tres sets, pero al mejor de cinco es muy complicado, aunque no pienso renunciar. Voy a seguir luchando e intentando llegar a la final y luchar por al menos otro trofeo”, confesó Djokovic.

El mundo del tenis se prepara así para un inevitable relevo generacional, que pondrá fin a una era dorada e irrepetible. Dos décadas de dominio absoluto que establecieron un nuevo estándar de excelencia y dejaron una huella imborrable.