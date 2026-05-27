Novak Djokovic agranda su leyenda en Roland Garros con otro récord histórico

A sus 39 años recién cumplidos, Novak Djokovic sigue acumulando registros históricos en el tenis mundial. El serbio firmó este miércoles otro récord más en Roland Garros incluso antes de cerrar su victoria ante el francés Valentin Royer: convertirse en el jugador con más partidos disputados en un mismo Grand Slam.

Con su presencia en segunda ronda, Djokovic alcanzó los 120 encuentros en la tierra batida parisina, superando así los 119 que Roger Federer disputó en Wimbledon.

El serbio celebró además el récord con victoria y clasificación para tercera ronda tras imponerse por 6-3, 6-2, 6-7(7) y 6-3 en la pista Philippe Chatrier, bajo un intenso calor que sigue marcando esta edición del torneo parisino.

Djokovic sumó así su triunfo número 103 en Roland Garros y alcanzó por vigésimo tercera vez consecutiva la tercera ronda del torneo, una ronda que ha superado en todas sus participaciones en París salvo en su debut de 2005.

Durante dos sets el encuentro pareció cómodo para el exnúmero uno mundial, aunque el francés reaccionó en la tercera manga y aprovechó también el desgaste físico provocado por las altas temperaturas.

Por momentos, el público local llegó incluso a creer en la remontada de Royer ante un Djokovic menos dominante que en sus mejores años.

Sin embargo, el serbio volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes competidores de la historia del deporte y terminó resolviendo el duelo con autoridad en el cuarto set.

Djokovic celebra el triunfo / EFE

Djokovic continúa ahora su camino hacia un posible 25º título de Grand Slam, un registro que le permitiría superar definitivamente a Margaret Court y quedarse en solitario como el jugador con más grandes de la historia.

La ausencia de Carlos Alcaraz, ganador de las dos últimas ediciones, abre además una oportunidad extra para el serbio en París, aunque el gran favorito sigue siendo el italiano Jannik Sinner.

Djokovic, sin embargo, ya sabe lo que es derrotar al actual número uno. Lo hizo este mismo año en las semifinales del Australian Open, motivo por el que mantiene intacta la confianza en sus opciones.

En tercera ronda le espera ahora otro examen de futuro ante dos de las grandes promesas del circuito: el brasileño Joao Fonseca o el croata Dino Prizmic.

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Djokovic buscará entonces su victoria número 104 en París, igualando las que logró en Australia y acercándose todavía más a otros registros históricos: las 105 victorias de Federer en Wimbledon y las 112 de Rafael Nadal en Roland Garros.