Novak Djokovic (39 años): "A mis hijos les digo que está bien aburrirse a veces. Es justamente ahí cuando una persona es más creativa o puede empezar a gestionar sus pensamientos"

Novak Djokovic (Belgrado, 1987) está considerado como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. El serbio posee el récord de Grand Slam con 24 títulos, por delante de otras leyendas del deporte como Rafa Nadal (22) o Roger Federer (20).

A sus 39 años, Djokovic acaba de disputar las semifinales de Wimbledoncontra Jannik Sinner. Durante su carrera profesional, el tenista serbio ha destacado por su mentalidad competitiva, basada en la gestión emocional y la resilencia.

En ocasiones, 'Nole' he reconocido que entrena a diario esta faceta para controlar sus pensamientos. Recientemente, la cuenta de Instagram 'Humano en construcción' ha compartido una entrevista donde el tenista demuestra hasta dónde cuida la fortaleza.

Djokovic durante su partido contra Sinner / EFE

Durante la conversación, Djokovic resalta que "aburrirse también es bueno". Para ello, el medallista olímpico cuenta una anécdota con su hijo de diez años: "Hace unos días me dijo: 'Papá, estoy aburrido'. Estábamos en la casa de mis padres, en el campo, al lado del lago".

"Habíamos pasado toda la mañana haciendo cosas: jugamos al ping-pong, anduvimos en kayak, jugamos al fútbol. Habíamos tenido unas primeras horas del día muy activas. Después yo estaba haciendo otra cosa, no recuerdo qué, y él se me acerca y me dice: 'Papá, estoy aburrido'", subraya el serbio.

En aquel momento, 'Nole' se sentó con su hijo y le afirmó que estaba bien aburrirse a veces: "Primero, porque tuviste una mañana increíble, muy activa, e hiciste un montón de cosas", detalla Djokovic.

"Y segundo, porque cuando estás aburrido no significa que tengas que agarrar instantáneamente un libro, o una pantalla, o cualquier otra cosa. También necesitas aprender a estar con tus pensamientos", reflexiona el atleta. Por este motivo, Novak recomienda salir a fuera, sentarse, tomar algo y observar el cielo.

No obstante, reconoce que "es mucho más fácil de decir que hacer", pero es algo que intenta inculcar a sus hijos: "Me gustaría que mis hijos puedan sentirse bien estando aburridos, porque muchas veces es justamente ahí cuando una persona es más creativa o cuando puede empezar a gestionar sus pensamientos y todo aquello que estuvo suprimiendo al distraerse con el teléfono".