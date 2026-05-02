Novak Djokovic, 38 años: "Comienzo el día tomando agua tibia con limón y sal, un batido de frutos rojos y evito la cafeína"

Los éxitos de Novak Djokovic no son fruto de un día. Son años de trabajo dedicados a un único objetivo: ser el mejor tenista posible. Y con esa mentalidad, está considerado por muchos como el mejor tenista de la historia. El serbio, en un podcast con Ben Johnson, explicó cuál es la rutina que lleva a cabo para prolongar su carrera en la élite a sus 38 años de edad.

"El mismo momento en que me despierto lo dedico siempre a una oración. Siempre es una expresión de gratitud, en primer lugar, por estar vivo, por tener la oportunidad de vivir un día más", inició Nole, que medita recién despertado antes incluso de ponerse a desayunar. Una vez que finaliza su primer paso diario, llega la hora de hidratarse.

Djokovic sigue entrenando sin despejar la incógnita de su vuelta / EFE

"Tomo una taza de agua tibia, limón y sal. Es mi fórmula de hidratación para reponer los electrolitos y minerales al completo y ponerme en marcha. Algo más que solo agua", prosiguió. Novak es conocido por ser una persona muy cuidadosa con su físico. Todo eso le llevó incluso a no querer ponerse la vacuna del Covid-19 y las consecuencias posteriores a nivel deportivo.

El balcánico es un gran consumidor de fruta, aunque sobre todo en batidos y zumos para abastecerse de vitaminas y multivitaminas. Prefiere los batidos de frutos rojos y dátiles, a los que añade semillas de cáñamo, superalimentos y polvos como la maca y la espirulina. "Me encantan los dátiles, podría pasarme el día comiendo dátiles".

Novak Djokovic sigue a un gran nivel físico a sus 38 años / JOEL CARRETT / EFE

La cafeína no forma parte de su dieta, o al menos intenta evadirla al máximo. "No tomo café. De vez en cuando bebo té verde, que tiene un poco de cafeína'. El serbio subrayó el valor nutricional de la espirulina y los beneficios que aporta. "Es un alga verdeazulada reconocida como un superalimento por su alto contenido en antioxidantes, proteínas, vitaminas y minerales. Ofrece beneficios para la salud inmunitaria, la energía y la reducción del estrés oxidativo", dijo.

Para un deportista, la alimentación es fundamental, pero también debe tenerse una rutina de ejercicio. "Quiero mantenerme activo y disfrutar del aire libre para mi bienestar. Me encanta nadar en el mar, montar en bicicleta, hacer senderismo, correr, trotar. También me gusta practicar fútbol, básquet, pádel, ping pong, lo que sea para mejorar la circulación y, una vez que cumplo con esa parte activa del día, me gusta relajarme, ya sea en la sauna o con un baño de hielo”, cerró el balcánico.

Djokovic es un deportista con todas sus letras. Una persona que ve su cuerpo como una máquina que ha de cuidar diariamente. Y esta obsesión por su físico le ha permitido prolongar su carrera más de lo que nadie hubiera imaginado. Su intención es la de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 2028. Un objetivo que solo es capaz de lograr él.