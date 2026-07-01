La noticia más esperada sobre Alcaraz: "No tendremos que esperar mucho más para verlo de nuevo"

El mundo del tenis sigue esperando con ansia el regreso de Carlos Alcaraz a las pistas. Su ausencia en Wimbledon ha vuelto a poner en evidencia el vacío que deja el tenista español. Y no es solo una sensación, es algo que los propios tenistas se atreven a repetir una y otra vez en sus comparecencias ante la prensa.

El último en hablar sobre el tenista de El Palmar ha sido Flavio Cobolli, gran amigo de Carlitos, con quien lleva todo este tiempo intercambiando mensajes. "Tenemos una relación muy buena, y le he estado enviando mensajes. Soy uno de sus seguidores, y quiero que vuelva al circuito lo antes posible porque todos lo extrañamos" explicó el italiano durante el actual torneo de Wimbledon.

Alcaraz durante el Barcelona Open / EFE

Pero más allá de mostrar su deseo de volver a contar con Alcaraz en las pistas, Cobolli desveló algo que se lleva tiempo rumoreando. "No tendremos que esperar mucho más para verlo de nuevo en una pista de tenis" sentenció, dejando evidente que tiene más información de la que ha trascendido hasta el momento sobre su tiempo de baja y su fecha de regreso.

Las palabras de Cobolli encajan con la idea que se maneja desde hace semanas de ver a Alcaraz de regreso a finales de julio o principios de agosto, con los torneos de Whasington, Los Cabos o el Masters 1000 Montreal.

Alcaraz y Cobolli en Roma / ATP ROMA

En este sentido, en la televisión americana, John Isner ha apuntado recientemente que la idea con la que trabaja Carlitos en su cabeza es la de llegar al 100% US Open, aunque en este caso dejó en el aire la posibilidad de ver al tenista español jugar algún torneo previo.

DESCANSO EN PROCIDA

Mientras tanto, el tenista murciano se está tomando unos días de descanso en un pequeño rincón en el sur de Italia, concretamente en Procida (10.400 habitantes), una isla situada en el golfo de Nápoles, para desconectar durante su rehabilitación de la muñeca.

Allí, numerosos turistas y lugareños lo han visto pasear, disfrutar del mar y comer en restaurantes locales.

Esta pasada semana el propio Alcaraz ya enseñó que su recuperación ha entrado en la fase final. El murciano ya golpea con su mano derecha de manera suave, en lo que es el primer paso de la última fase.

La idea es que al intensidad vaya subiendo de manera progresiva y esperando no tener ningún contratiempo más, para estar en unas dos o tres semanas golpeando ya a máxima intensidad.

De cumplir esos plazos, la idea de poder ver a Alcaraz competir al 100% en el US Open será casi a buen seguro la realidad más esperada.