El niño que quería ser Djokovic y se hizo eterno a su costa con la 'ayuda' de Messi: Así es Jakub Mensik

Con su 1,91 metros de altura y a sus tan solo 19 años de edad, Jakub Mensik ha dado el gran salto a su carrera. El portentoso joven tenista checo ha deslumbrado al mundo alzándose con su primer título ATP, el Masters 1000 de Miami.

Acorde con su potencial y sus expectativas, Mesnik se ha saltado todos los pasos previos. Su primer título ha sido un Masters 1000 venciendo nada y nada menos que a su gran ídolo, Novak Djokovic.

El serbio topó con el talento de uno de los tenistas llamados a ser uno de los grandes nombres del futuro. Hay quien incluso ya vislumbra un nuevo 'Big Three' entre el checo, Alcaraz y Sinner. Palabras mayores a las que todavía queda mucho recorrido para poder ni siquiera pensar en ello.

Lejos de hipótesis, no hay nada más cierto que Mensik ha derribado la puerta en el tenis mundial con su título en Miami. Lo ha hecho además dejando por el camino a varios de los mejores nombres del momento como Draper, vigente campeón en Indian Wells, Taylor Fritz, o Novak Djokovic en la final.

Un título de renombre que tuvo también su dosis de fortuna como explicó el propio Mensik tras la final. "Una hora antes de mi primer partido aquí, tenía en la mano el papel para retirarme del torneo porque me dolía mucho la rodilla. Tuve suerte de que el árbitro estuviera almorzando. Luego, por última vez, fui a que me atendieran. Hizo un milagro. Gracias a él, entré a la cancha. Gracias a él, estoy aquí" explicó Mensik, agradeciendo a uno de los fisioterapeutas del torneo, que le ayudaron a superar los problemas físicos con los que inició su andadura en Miami.

EN EL ESPEJO DE DJOKOVIC

Un título que llegó de la manera más épica posible, superando a su gran ídolo en la final. Para Mensik, Djokvic fue un mentor, un guía que le hizo iniciarse en el mundo del tenis. "Novak, te vi crecer. Empecé a jugar al tenis gracias a ti. No hay tarea más difícil para un tenista que ganarte en la final de un torneo. Eres una persona increíble. El mejor de todos los tiempos" aseguró tras levantar el título en el Hard Rock Stadium ante la atenta mirada del serbio.

Por su parte, 'Nole' quiso rendirse a la gran victoria de su rival y pese a no querer hablar demasiado, aseguró que el título era más que merecido para Mensik. "Me duele admitirlo, pero tú has sido el mejor".

Un título que le sitúa como el noveno jugador más joven de la historia en levantar un título de Masters 1000 y solo el segundo en hacerlo en Miami, tras Carlos Alcaraz. Sin duda, récords de mucho calibre que ponen el nombre del checo ya en el radar de los mejores del tenis mundial.

LA 'AYUDA' DE MESSI

A juzgar por sus grandes ídolos en el mundo del deporte, Mensik tiene una carrera de éxito asegurado por delante. En Miami, coincidió con otro de los nombres referentes en el mundo del deporte. Nada más y nada menos que Leo Messi, que se acercó durante las semifinales del torneo a presenciar los duelos de Djokovic y Mensik.

Tras la gran victoria ante Fritz en 'semis', Mesnik no dudó en recordar su encuentro con Messi y bromeó sobre lo sucedido: “Le estreché la mano a Messi antes de entrar a la cancha y no me la lavé. Esa fue la clave del triunfo de hoy". Lejos de quedarse ahí, el checo también quiso tener un guiño con el argentino en su tradicional firma a la cámara.

Con ayuda o sin ayuda de Messi, Miami será siempre territorio sagrado para Mensik.