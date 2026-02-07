Nikolas Sánchez, tenista español, denuncia amenazas: "Me escribieron un mensaje, tenían datos muy personales de mi familia y pedían que perdiera"

El testimonio de Nikolás Sánchez Izquierdo, actual 701 del mundo, no debería pasar como una anécdota más de “cosas que ocurren” cuando se mezclan apuestas y deporte. Porque lo que describe no es ruido de redes ni el típico insulto del frustrado de turno: es intimidación organizada, dirigida y personal. Y lo peor es que le llega donde más duele: la familia.

“Ya me encuentro mejor después de haber llegado a España y comprobar que mi familia está bien”, cuenta el tenista, ya de vuelta en casa. Esa frase, tan sencilla, retrata el nivel de gravedad mejor que cualquier adjetivo. Cuando lo primero que celebras no es haber competido, ni haber ganado, ni siquiera haber terminado el torneo, sino que los tuyos están bien… es que el deporte se ha roto por dentro.

Sánchez explica que, pese a todo, decidió jugar: “Decidimos con mi entrenador jugar el partido porque, con todo lo que viajamos, había que hacer el esfuerzo. Conseguimos que retiraran el partido de las apuestas y pudimos, dentro de esa intranquilidad, salir a jugar a puerta cerrada”.

Y aun así, ni el partido a puerta cerrada le devolvió la calma. “Fue todo muy incómodo y viéndolo con perspectiva quizás, por mi salud mental, lo oportuno era no jugar el partido. Seguí recibiendo mensajes después y ya no me vi con fuerzas para jugar el partido de dobles. Yo seguía teniendo torneos por Sudamérica, pero decidimos regresar a España”. En ese “quizás” hay una lección que el deporte debería aprender rápido: no se puede pedir valentía como norma a quien está siendo amenazado.

Lo más escalofriante llega cuando detalla el “cómo”, según explicó en la Cope: “Estamos expuestos a amenazas públicas en nuestras redes sociales. Pero en este caso, las recibí en mi teléfono privado y de forma muy detallada con nombres, apellidos y direcciones de mis familiares. Normalmente, estamos acostumbrados a recibir insultos y es algo que no deberíamos tolerar”. Esta no es una historia sobre haters. Es una historia sobre acceso a datos, impunidad y métodos de coacción que se parecen demasiado a los de una mafia.

Mensaje en argentino

El mensaje, además, tenía un objetivo claro: amañar el partido. “El mensaje lo recibí una hora y cuarenta minutos antes del partido y me pedían que perdiera el partido disimuladamente. El texto, para mí, estaba escrito en un falso argentino y espero que las autoridades pronto solucionen todo el tema” Y remata con una alarma que debería encender todas las luces rojas: “Lo que he hablado con la asociación... no eran conocedores de ninguna amenaza a este nivel”.

Aquí conviene pararse: si los propios mecanismos de integridad no estaban al tanto de amenazas “a este nivel”, ¿cuántas se quedan en el camino? ¿Cuántas no se denuncian por miedo, por cansancio, por sentirse solos, por pensar que nadie hará nada? Es fácil pedir “tolerancia cero” en un comunicado. Es mucho más difícil sostenerla con recursos, protocolos eficaces y protección real al deportista.

Y hay un último detalle que golpea especialmente: cómo lo gestiona con los suyos. “Intenté contactar con mis padres por separados para reunirlos en casa e informarles de la situación porque si lo hacía por separado se podían preocupar más. Y al final del partido volví rápidamente a España”. Es decir: el jugador no solo carga con la amenaza. También con el papel de amortiguar el impacto emocional en casa, como si fuese él quien tiene que proteger a todos mientras intenta competir.

Esta historia deja una conclusión incómoda: el gran negocio que rodea al deporte —apuestas incluidas— no puede seguir funcionando como si la “integridad” fuera un sello decorativo. Cuando el crimen se mete en el móvil privado de un jugador con datos de su familia, ya no hablamos de ética deportiva. Hablamos de seguridad.