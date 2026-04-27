TENIS
Nicolas Mahut, ganador de todos los Grand Slams, sobra la baja de Alcaraz: "Hay una persona que quizás no esté decepcionada"
El comentarista de Roland Garros cree que la ausencia del bicampeón defensor en París favorece las aspiraciones de sus principales rivales
La ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros 2026 sigue generando reacciones en el mundo del tenis. El español, bicampeón defensor en París, confirmó su retirada del torneo y deja un vacío enorme en el cuadro masculino.
Para muchos, la noticia cambia por completo el escenario del Grand Slam francés. Aunque Jannik Sinner aparece ahora como principal favorito, hay quienes creen que otro gran beneficiado puede ser Novak Djokovic.
Así lo expresó Nicolas Mahut en declaraciones concedidas a L'Équipe, donde lamentó la ausencia del murciano y señaló directamente al serbio. “Estamos decepcionados por él, por los aficionados franceses y por Roland Garros. Cuando está en la pista, es puro espectáculo”, afirmó.
Mahut cree además que la retirada de Alcaraz abre oportunidades claras para otros aspirantes al título. “Eso da esperanza a otros jugadores. Hay uno que quizá no esté decepcionado, y ese es Djokovic”, aseguró.
El comentario cobra fuerza teniendo en cuenta que el serbio persigue en París su 25º Grand Slam, un récord absoluto que agrandaría aún más su leyenda.
Sin Alcaraz en el camino y con las dudas físicas que arrastran varios favoritos, Djokovic podría encontrarse ante una oportunidad inesperada.
COMENTARISTA EN ROLAND GARROS
Además, Mahut será una de las novedades mediáticas del torneo. El extenista francés debutará este año como comentarista en la televisión pública francesa durante Roland Garros.
Su llegada sustituye a Patrick Mouratoglou, que no formará parte del equipo televisivo en esta edición.
Mientras París asimila la ausencia de una de sus grandes estrellas, el nombre de Djokovic vuelve a ganar fuerza en la carrera por la Copa de los Mosqueteros.
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