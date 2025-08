Nick Kyrgios la vuelve a liar: "No cambiaré por nadie"

Nick Kyrgios es más conocido por lo que hace fuera que dentro de la pista. Pocos se salvan de los dardos envenenados que suelta por la boca el tenista australiano, quien hace poco cargó contra lo más grandes, entre ellos Sinner, Nadal y Alcaraz.

Nick, que se encuentra en Riyadh, donde se está disputando el mundial de videojuegos, ha confesado el porqué de su explosiva personalidad en la pista y el motivo que le hizo decidir dedicarse al tenis. "Mis pasiones eran el baloncesto y los videojuegos, y me vi inmerso en un deporte en el que el tenis es muy estricto. Soy muy brusco y no encajaba realmente en el molde de un tenista. Al principio de mi carrera me costó mucho aceptarlo. Ahora lo he asumido y me alegro de poder dar espectáculo", confesó Nick en una entrevista que concedió en el Esports World Cup, tal y como recoge TNT Sports.

Además de admitir que se decantó por el tenis porque no pensaba que era posible competir en los videojuegos. "Cuando jugué delante del Palco Real en Wimbledon no dejé de decir palabrotas. Me ha costado mucho encajar, pero ahora lo acepto. No voy a cambiar por nadie. Me han criticado a lo largo de mi carrera por no dedicar suficiente tiempo a la pista, y me he perdido torneos y entrenamientos porque me he dedicado a jugar, simplemente porque me encanta. Cuando jugaba esas sesiones de nueve horas cuando éramos más jóvenes, supongo que mi madre no pensaba que fuera posible competir en videojuegos", concluyó Nick.

El tenista reapareció en el circuito en la categoría de dobles del ATP 500 de Washington, donde formó equipo con su amigo, el tenista francés Gael Monfils. Aunque su vuelta no les aseguró la victoria, de hecho, se fueron en primera ronda con una derrota.

Kyrgios no se cansa de mandar directas a los demás, de hecho, hace poco volvió a protagonizar unas declaraciones muy duras contra el actual número 1 del mundo, Jannik Sinner. Esta vez fue después de que el de San Candido anunciara la vuelta de Umberto Ferrara como preparador físico con efecto inmediato, después de sustituirle tras el caso de dopaje por el que el tenista tuvo que cumplir una sanción de tres meses por un doble positivo en Indian Wells el año pasado.

A lo que Nick fue claro con su opinión sobre esta reincorporación al equipo técnico de Sinner: "Tiene al mismo médico de vuelta. Nos han engañado, damas y caballeros", un mensaje que acompañó con emoticonos de risa y de patata.