Nick Kyrgios ya tiene pareja en su vuelta a la competición

Nick Kyrgios ya tiene pareja para el torneo de ATP 500 Washington 2025 y será Gael Monfils. Tras estar alejado de las competiciones durante un tiempo, Kyrgios no solo estará en Washington en el cuadro individual, sino que también lo hará en dobles, formando pareja con el tenista francés, en un torneo que promete ser un gran espectáculo, por la participación de algunos de los mejores tenistas del mundo.

Recientemente, el nombre de Nick Kyrgios volvió al escenario mediático por un hecho completamente ajeno a él. El día en que Jannik Sinner se hizo con su primer Wimbledon, el tenista australiano Kyrgios publicó un breve mensaje en su cuenta de Twitter con un asterisco, poniendo en duda la victoria de Sinner en All England Club después de su sanción de tres meses por dopaje en Indian Wells y dando a entender que este título no tiene la credibilidad para él.

Este torneo, que sirve de preparación para el último 'Grand Slam' del año, el Open de Australia, ha sido motivo de alegría en repetidas ocasiones para el tenista Nick Kyrgios. El exnúmero 13 del mundo, ha ganado este torneo en dos ocasiones, en 2019 y posteriormente en 2022.

Su participación en el torneo la confirmó a través de un video en sus redes sociales que dice lo siguiente: "Hola, chicos, soy Nick. No puedo esperar a volver este verano a DC Washington para la batalla del DC Open. Es uno de mis torneos favoritos. Me encantan los fans, la energía y, como dos veces campeón, nunca me he sentido más cómodo que en cualquier otro evento. "¡Aseguraos de conseguir los tickets y hagámoslo de nuevo!", concluía en el video el tenista.

Otra de las parejas de este torneo que genera gran expectación del torneo son Ben Shelton y el número 12 de mundo Frances Tiafoe, dos de los tenistas más destacados actualmente en el mundo. Además de contar con la presencia en el torneo individual de cuatro miembros del top 10: Taylor Fritz (4), Lorenzo Musetti (7), Ben Shelton (9) y Andrey Rublev (10). Además de otros jugadores destacados como: Daniil Medvedev, Alex de Miñaur, Tommy Paul o Jakub Mensik.