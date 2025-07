Nick Kyrgios, sobre Nadal: "Lo despreciaba muchísimo, sus gestos en pista me asqueaban"

Si hay polémica en el tenis, el nombre de Nick Kyrgios está presente. El australiano, que desde hace un tiempo destaca más fuera que dentro de la pista, realizó unas polémicas declaraciones en el podcast 'Nothing Mayor', donde no dudó en cargar duramente contra Rafa Nadal y su comportamiento en una pista de tenis.

Kyrgios no ha sido precisamente de criticar a las leyendas del tenis. De hecho, guarda una buena relación con el resto de miembros del 'Big Three', pero con Nadal es diferente. El australiano tiene una buena relación con Murray, con Djokovic (ya se vio en su etapa como comentarista), y con Federer. Aun así, con el manacorí nunca existió esa conexión.

"No lo soportaba, sus gestos en pista me asqueaban", inició el australiano. "Solía odiarlo y despreciarlo muchísimo cuando lo veía caminar. Era un tipo que siempre me motivaba. Si jugara contra él, me esforzaría al máximo e intentaría jugar el mejor tenis posible. No sentí esa ira hacia Federer ni hacia Novak cuando jugué contra ellos", se sinceró el jugador australiano.

Nick Kyrgios, durante un partido / EFE

"Fuera de la pista me generaba un gran odio, lo despreciaba muchísimo. Me motivaba mucho jugar contra él, sentía una gran ira dentro de mí e intentaba hacer siempre mi mejor tenis para demostrar a todo el mundo que lo idolatraba por su ética de trabajo, que se puede triunfar divirtiéndose y estando tranquilo", prosiguió.

"Lo que tenía Rafa eran enfermedades tenísticas con todo eso que hacía durante los partidos. Algunos de sus gestos me daban asco. Yo odiaba ver a jugadores que tardaban mucho entre saque y saque, especialmente, entre el primer y el segundo servicio. Él lo hacía y eso me hacía despreciarlo", finalizó Kyrgios.

Nick Kyrgios se retiró en Indian Wells / Agencias

Nadal y Kyrgios se enfrentaron un total de nueve veces durante sus carreras. El 'Head to Head' es favorable al español, con seis victorias para él y tres para el australiano. Su último 'duelo' fue en Wimbledon del año 2022, cuando tenían que enfrentrarse en las semifinales, pero Rafa finalmente se retiró por lesión antes del partido, lo que supuso una final de Grand Slam para Nick.

Kyrgios sigue en el circuito

Aunque no se deje ver en exceso por el circuito, Kyrgios no está retirado. De hecho, el jugador está inscrito en el US Open, aunque es una gran duda debido a la lesión que arrastra en su muñeca. El último partido que ha jugado el australiano fue en el Masters 1000 de Miami, en marzo de este año, cuando se vio superado por el ruso Karen Khachanov en segunda ronda.

Otro jugador muy criticado por Kyrgios es Jannik Sinner, desde que se hizo pública su sanción por dopaje. De hecho, el australiano publicó un tuit poniendo en duda el triunfo del italiano en Wimbledon, proponiendo que se pusiera un asterisco al lado del nombre del número uno del mundo, especificando su 'ridícula' multa por dar positivo en clostebol.