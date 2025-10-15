La última 'rajada' de Kyrgios: respalda a Medvedev y carga contra Nadal

Nick Kyrgios volvió a encender la llama en el pocast 'Unscripted', donde cargó, una vez más, contra su archienemigo Rafa Nadal, tras las declaraciones de Daniil Medvedev durante los octavos de final del Masters 1000 de Shangái.

La polémcia surgió en el duelo ante Learner Tien, cuando el ruso recibió un 'warning' por parte del juez de silla por tardar demasiado en servir, algo que, según él, no se atrevía a hacer con Nadal: "Toda mi vida he estado esperando a que Rafa sacara durante 55 segundos y nunca le diste un 'warning'. Hoy a la primera me lo das". Medvedev, visiblemente enfadado, añadió que estaban "completamente locos".

Kyrgios, especialista en controversias y siempre dispuesto a decir lo que piensa, no dejó pasar la oportunidad de respaldar las críticas del ruso: "Tienes un cronómetro para sacar entre puntos, ¿verdad? Debería ser de 25 segundos. Rafa es conocido por alargar los tiempos. Ha habido veces que ha tardado un minuto y medio en empezar los puntos y nadie dice nada. Pero en cuanto pasan los 26 segundos, dicen: "Violación del código, pérdida del saque", y yo les digo: "Hermano, ¿hay alguna discreción aquí o es que Rafa puede hacer lo que quiera?", lanzó sin filtros.

Kyrgios, durante un partido / JAMES ROSS / EFE

El australiano, que no compite desde marzo por problemas físicos, volvió así a dejar clara su enemistad hacia el tenista balear. Nada nuevo, ya que Kyrgios admitió que este rechazo tanto personal como deportivo le motivaba para ganarle, aunque también ha reconocido su respeto por su trayectoria: "Es el mejor de todos los tiempos. No nos caemos bien, somos muy diferentes, pero lo respeto", declaró.

Críticas a Murray y Sinner

En 'Unscripted', Kyrgios no solo apuntó contra Nadal. También repartió a otros nombres propios del mundo del tenis. Sobre Andy Murray, habló del distancamiento que han tenido en los últimos años: "Murray fue uno de los pocos que me apoyó durante un período difícil de mi vida, cuando todos me atacaban. Ya no sé decir si es mi amigo o no. Supongo que es un colega, antes éramos más cercanos. No hablamos demasiado. Quería que viniese a mi podcast y actuó como si fuese demasiado importante. Esa es la verdad."

Tampoco se contuvo al hablar de Jannick Sinner, uno de los protagonistas de la temporada: "Después de todo el escándalo con su test positivo, no me llevo bien con Sinner. Es un jugador increíble pero está siendo protegido. El CEO y las personas más importantes de la ATP son italianas, igual que él. Para mí la historia es un completo desastre. Soy querido por muchos en el vestuario y hay otros que no me agradan. Obviamente como Sinner y yo, es bastante severo. Después del escándalo del doping, con él dando positivo y todo lo que pasó, hay algunas personas que no me caen bien".